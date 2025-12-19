Juventus myśli o ciekawej wymianie z Romą. To byłoby duże zaskoczenie

Juventus przygotowuje się do meczu z Romą, a wokół klubu znów głośno w kontekście transferów. Calciomercato informuje o przyszłości Westona McKenniego oraz możliwej wymianie z Giallorossimi.

Juventus chce oddać McKenniego za Cristante

Juventus stoi przed ważną decyzją dotyczącą Westona McKenniego. Amerykanin jest jednym z najczęściej wykorzystywanych zawodników w drużynie, ale jego przyszłość pozostaje niejasna. Bez porozumienia w sprawie nowej umowy pomocnik zbliża się do momentu, w którym będzie mógł swobodnie rozmawiać z innymi klubami.

Kluczowa jest propozycja kontraktu przygotowana przez Cristiano Giuntolego. Juventus zaproponował McKenniemu 3,6 miliona euro za sezon plus bonusy, z umową do 2029 roku. Sprawa trafiła teraz na biurko Damiena Comolliego, a w tle wciąż pozostaje delikatny temat prowizji.

Zainteresowanie zawodnikiem nie słabnie. Transfer do MLS na razie nie przekonuje piłkarza, który ma 27 lat i znajduje się w najlepszym momencie kariery. W Europie sytuację McKenniego monitorują Milan oraz Roma. Massimiliano Allegri zna go doskonale, a Gian Piero Gasperini już latem widział w nim piłkarza idealnego do swojej koncepcji ze względu na wszechstronność.

Właśnie Roma staje się ważnym punktem tej układanki. Jak informuje Calciomercato, w kontekście Juventusu coraz częściej pojawia się nazwisko Bryana Cristante. To zawodnik, który mógłby wypełnić lukę w środku pola, oferując siłę fizyczną i doświadczenie.

Cristante ma kontrakt z Roma do 2027 roku, ale nie widać sygnałów o jego przedłużeniu. Klub myśli o odmłodzeniu kadry i obniżeniu kosztów. To sprawia, że Stara Dama rozważa bardzo ciekawą wymianę z rzymskim klubem, ale jest jeszcze za wcześnie, by mówić o konkretach.

