Juventus, Milan czy Atalanta? Ten klub Serie A wydał najwięcej na transfery

Juventus, Milan, Napoli, Como i Atalanta wydały ponad 100 milionów euro w letnim oknie transferowym. Tak prezentuje się aktualny ranking drużyn Serie A pod kątem wydatków na wzmocnienia.

ZUMA Press, Inc. / Independent Photo Agency Srl / LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Max Allegri, Igor Tudor i Ivan Jurić

Atalanta przebiła gigantów Serie A. Transfery za ponad 120 mln euro

Klub, który wydał najwięcej na transfery w Serie A w letnim oknie transferowym, może być dla wielu zaskoczeniem. W rankingu z nieznaczną przewagą prowadzi Atalanta Bergamo, czyli nowy zespół Nicoli Zalewskiego. La Dea wydała aż 121,8 mln euro na nowych zawodników. Warto dodać, że jest to rekordowa kwota w historii klubu jeśli chodzi o wydatki na wzmocnienia.

Najdroższym piłkarzem, który trafił na Gewiss Stadium jest Nikola Krstović. Napastnik, który poprzednio grał w Lecce, został kupiony za 25 milionów euro. Nieco mniej, bo 5 mln euro wydali na środkowego obrońcę Bayeru Leverkusen – Odilona Kossounou. Za wcześniej wspomnianego Nicolę Zalewskiego zapłacili 17 milionów euro. Tyle samo wydali również na Honesta Ahanora i Kamaldeena Sulemana. Warto również wspomnieć o wykupie Lazara Samardzicia i Marco Brescianiniego, którzy ostatni sezon spędzili na wypożyczeniu w La Dei.

Juventus, Napoli, Milan i Como szalały na rynku transferowym

Na 2. miejscu w rankingu znalazł się Juventus. Stara Dama skupiła się na wykupach zawodników, którzy od roku byli już w klubie. W ten sposób na stałe sprowadzono takich graczy jak Francisco Conceicao (32 mln euro) czy Nico Gonzalez (28,1 mln euro). Oprócz tego wydali nieco ponad 12 mln euro na Joao Mario, a także za darmo pozyskali Jonathana Davida. Podium uzupełniło także Napoli, inwestując na rynku transferowym łącznie 107,1 mln euro. Pod Wezuwiusz trafili m.in. Kevin De Bruyne, Noa Lang czy Sam Beukema.

Kolejne miejsce to trzy kluby z Lombardii, czyli Milan, Como i Inter. Dwie pierwsze drużyny również wydały na transfery ponad 100 milionów euro. Rossoneri najwięcej zapłacili za Ardona Jashariego (36 mln euro), zaś Lariani na Jesusa Rodrigueza (22,5 mln euro). Za nimi uplasowali się Nerazzurri, którzy na czterech piłkarzy wydali 68 mln euro. Najdroższym graczem był Luis Henrique (23 mln euro).

Ranking klubów Serie A pod względem wydatków na transfery

Na podium rankingu klubów Serie A pod względem największych wydatków na transfery znalazły się: Atalanta, Juventus i Napoli. Ponad 100 milionów euro wydał również AC Milan oraz Como 1907. Co ciekawe jedna drużyna, a dokładnie Genoa nie przeprowadziła żadnego transferu za gotówkę. Poniżej prezentujemy pełną listę zespołów w rankingu:

Atalanta BC – 121,8 mln euro Juventus – 118,5 mln euro SSC Napoli – 107,1 mln euro AC Milan – 106 mln euro Como 1907 – 104 mln euro Inter Mediolan – 68 mln euro ACF Fiorentina – 58,9 mln euro AS Roma – 57 mln euro Parma Calcio – 39,2 mln euro Bologna FC – 33,5 mln euro Cagliari Calcio – 31,3 mln euro SS Lazio – 29,93 mln euro Udinese Calcio – 27 mln euro US Sassuolo – 18,5 mln euro Torino FC – 17,6 mln euro US Cremonese – 14,45 mln euro Hellas Werona – 13,6 mln euro Pisa SC – 10,9 mln euro US Lecce – 7,56 mln euro Genoa CFC – brak transferów gotówkowych

Kwoty transferowe według: Transfermarkt.

Do kiedy trwa okno transferowe w Serie A?

Przed sezonem 2025/2026 kluby Serie A miały trzy terminy na przeprowadzanie wzmocnień. Od 1 do 10 czerwca otwarte było wczesne okno transferowe. Dodatkowy termin ze względu na udział w Klubowych Mistrzostwach Świata miał do dyspozycji Inter Mediolan i Juventus. Oba kluby mogły finalizować transakcję od 1 do 20 czerwca. Natomiast tradycyjne okno transferowe dla wszystkich drużyn zostało otwarte 1 lipca i trwa aż do 1 września.