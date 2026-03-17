Juventus może zostać poważnie osłabiony. Coraz bliżej zmiany barw klubowych jest bowiem Lloyd Kelly. Angielski defensor znalazł się na celowniku Nottingham Forest - informuje "Sports Boom".

Juventus wciąż liczy, że ten sezon zakończy się pozytywnym wynikiem. Celem Starej Damy jest uzyskanie awansu do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Na ten moment podopieczni Luciano Spallettiego znajdują się jednak poza strefą Champions League. Końcówka kampanii Serie A musi być mocna w wykonaniu Bianconerich, aby władze klubu nie marudziły przez całe letnie okienko transferowe.

Kadra Juventusu niewątpliwie nie jest wystarczająco dobra. Turyńczycy mają w swoim składzie wielu zawodników, którzy nie prezentują oczekiwanego poziomu. Stara Dama po sezonie może zatem przewietrzyć szatnię, a najnowze doniesienia z ich obozu przekazuje „Sports Boom”. Jednym z graczy, który może zmienić otoczenie, jest Lloyd Kelly. Anglik znalazł się w kręgu zainteresowań Nottingham Forest.

Lloyd Kelly niekoniecznie dobrze odnalazł się na włoskich boiskach. Anglik przychodził do Juventusu jako jeden z najlepszych stoperów w Premier League. Rzeczywistość okazała się brutalna i marazm turyńczyków wchłonął defensora. Stara Dama z pewnością rozważy ofertę transferową za tego gracza, jeśli ostatecznie Nottingham Forest zgodzi się wyłożyć pieniądze na stół.

W obecnym sezonie Lloyd Kelly rozegrał 37 spotkań w koszulce Juventusu. Angielski defensor zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.