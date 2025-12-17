Juventus liczy na transfer gwiazdy Interu. Musi wyłożyć 35 mln euro

Juventus zamknął temat wymiany z Interem po jasnej deklaracji Giorgio Chielliniego w sprawie Khephrena Thurama. Według Calciomercato nie oznacza to jednak końca zainteresowania Davide Frattesim.

Juventus nie odda Thurama do Interu

Juventus wysłał zdecydowany sygnał w sprawie najbliższego okienka transferowego. Giorgio Chiellini jednoznacznie podkreślił, że Khephren Thuram jest kluczowym elementem projektu i klub nie zamierza się go pozbywać. Tym samym pomysł wymiany z Interem przestał istnieć.

To nie zamyka jednak drogi Davide Frattesiemu do Turynu. Pomocnik Nerazzurrich wypadł z planów Christiana Chivu i chętnie opuściłby Mediolan już w styczniu. Jego otoczenie pracuje nad transferem, a Inter dopuszcza sprzedaż, choć stawia bardzo twarde warunki.

Inter Mediolan ma komfortową pozycję. Frattesi jest związany kontraktem do czerwca 2028 roku. Klub wycenił go na 35 milionów euro i nie zamierza negocjować tej kwoty. W grę wchodzą ewentualne wymiany, ale tylko z udziałem zawodników pierwszego planu, a nie uzupełnień kadry.

Dla Juventusu kluczowa staje się więc formuła transakcji. Zimowy transfer definitywny jest mało realny. Jedynym rozwiązaniem pozostaje wypożyczenie z prawem wykupu, które w praktyce musiałoby zmienić się w obowiązek. Bez takiej gwarancji Inter nie zgodzi się na odejście zawodnika, co wcześniej zablokowało rozmowy z Newcastle.

Teraz wszystko zależy od Starej Damy. Damien Comolli musi znaleźć formułę, która spełni wymagania Interu. Stawka jest wysoka, bo Frattesi to zawodnik szczególnie ceniony przez Luciano Spallettiego.

