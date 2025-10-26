Juventus mógłby zarobić olbrzymie pieniądze na odejściu Khephrena Thurama. Mówiło się nawet o kwocie 70 milionów euro. Stara Dama jednak nie planuje rozstawać się z Francuzem - donosi "Tuttomercatoweb".

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Khephren Thuram nie zostanie sprzedany przez Juventus

Juventus znajduje się w trudnej sytuacji. Podopieczni Igora Tudora zgubili formę i notują serię meczów bez zwycięstwo. Stara Dama ostatnio mierzyła się z Realem Madryt, gdzie finalnie pokazała się z dobrej strony. Mecz zakończył się jednak triumfem Hiszpanów 1:0. W najbliższym spotkaniu turyńczycy zagrają na wyjeździe z Lazio.

W ostatnich tygodniach często mówi się w kontekście Juventusu o Khephrenie Thuramie. Francuz jest łączony m.in. z Realem Madryt. Z informacji przekazanych przez „Tuttomercatoweb” dowiadujemy się, że do transferu nie dojdzie. Stara Dama odrzuci wszystkie oferty za swoją gwiazdę. A mówi się, że one mogą sięgać nawet 70 milionów euro.

Khephren Thuram jest jednym z niewielu zawodników Juventusu, który błyszczy w ostatnich tygodniach. Inni środkowi pomocnicy nie prezentują się na miarę swojego potencjału, więc Igor Tudor ma spokój w postaci Francuza. Stara Dama zatem nie chce rozstawać się ze swoją gwiazdą, ponieważ byłoby to olbrzymim osłabieniem ich składu.

W obecnym sezonie Khephren Thuram rozegrał dziewięć spotkań w koszulce Juventusu. Reprezentant Francji zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także tyle samo asyst. Kontrakt pomocnika ze Starą Damą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.