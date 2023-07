IMAGO / News Images Na zdjęciu: Timothy Castagne

Juventus szuka zawodnika, który wejdzie w buty Juana Cuadrado na prawym wahadle

Na celowniku “Bianconerich” znalazł się piłkarz Leicester City – Timothy Castagne

Władze włoskiego klubu obserwują również spadkowicz z Serie A – Emila Holma

Timothy Castagne wzmocni prawą flankę Juventusu?

Juventus poszukuje odpowiedniego zawodnika na prawe wahadło bądź obronę. W zespole “Starej Damy” jest na tej pozycji luka, bowiem w nadchodzącym sezonie już nie będzie bronił barw klubowych Juan Cuadrado. Według doniesień “Sky Sports Italia”, władze klubu z Turynu bacznie obserwują spadkowicza z Premier League – Timothy’ego Castagne’a.

Timothy Castagne w przeszłości miał okazję występować na boiskach Serie A. Przez trzy sezony bronił barw Atalanty Bergamo, jednak w 2020 roku trafił do Leicester City. Przez ten czas rozegrał łącznie 112 spotkań w koszulce “Lisów”. Reprezentant Belgii prawdopodobnie latem zmieni zespół, bowiem nie interesuje go gra na zapleczu Premier League. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 25 milionów euro.

Według wcześniej wspomnianego portalu “Sky Sports Italia”, drugim zawodnikiem, który może latem trafić do Juventusu jest Emil Holm ze Spezii. Szefostwo “Bianconerich” już od dłuższego czasu obserwuje Szweda, którego transfer byłby mniej kosztowny niż Timothy’ego Castagne’a. Jednak 23-latek w przeciwieństwie do zawodnika Leicester nie jest gwarancją tak wysokiej jakości.

