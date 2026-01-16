Juventus ma plan, aby wzmocnić się w obronie. Konkretne wieści na ten temat przekazała "La Gazzetta dello Sport", dając do zrozumienia, że możliwa jest wymiana zawodników.

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus może ruszyć po Niccolo Fortiniego

Juventus aktualnie znajduje się w TOP 4 tabeli Serie A. Jednocześnie ekipa z Turynu wciąż liczy się w grze o najwyższe cele, skupiając się przede wszystkim na wywalczeniu miejsca premiowanego grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Tymczasem o planach transferowych Bianconerich ciekawe wieści ujawniła „La Gazzetta dello Sport”.

Źródło poinformowało, że władze klubu z Turynu prowadzą obecnie rozmowy z Fiorentiną w sprawie pozyskania Niccolò Fortiniego. Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się mniej więcej na poziomie 15 milionów euro.

Młodzieżowy reprezentant Włoch jest postrzegany jako gracz o niezwykłym potencjale. Juventus jest tego świadomy i według informacji „La Gazzetta dello Sport” jest gotowy na wymianę zawodników z ekipą z Toskanii. W zamian za 19-latka decydenci Starej Damy są gotowi zaoferować Federico Gattiego lub Daniele Ruganiego.

Klub z Turynu nie jest jednak jedynym, który chciałby mieć Fortiniego w swoich szeregach. Zainteresowanie pozyskaniem piłkarza wykazuje również AS Roma.

Fortini to lewy obrońca, który ma kontrakt ważny z Fiorentiną do końca czerwca 2027 roku. W obecnym sezonie zawodnik wystąpił jak dotąd w 20 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Czternaście meczów rozegrał w Serie A, a sześć w Lidze Konferencji. Na boisku spędził łącznie ponad 900 minut. Okazję do poprawy swojego bilansu może mieć już w niedzielę, przy okazji ligowej potyczki z Bolognią.