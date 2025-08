Juventus dogadał się z pomocnikiem, ale Douglas Luiz blokuje transfer

Douglas Luiz jest coraz bliżej odejścia z Juventusu. Według „Tuttosport” Brazylijczyk może trafić do Nottingham Forest, a jego sprzedaż otworzy Starej Damie drogę do transferu nowego pomocnika.

Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Douglas Luiz

Hjulmand i O’Riley w kręgu zainteresowań Juventusu

Douglas Luiz nie figuruje w planach Juventusu ani trenera Igora Tudora. Choć został powołany na obóz przygotowawczy w Niemczech, jego los wydaje się przesądzony. Klub szuka rozwiązania, które pozwoli rozstać się z pomocnikiem w sposób korzystny finansowo.

Najbardziej zdecydowany w negocjacjach jest Nottingham Forest. Menedżer Nuno Espirito Santo i dyrektor sportowy Edu Gaspar widzą w Luizie idealne wzmocnienie środka pola. Jak podaje „IlBianconero.com”, piłkarz jest otwarty na powrót do Premier League i zaakceptowałby umowę do 2030 roku wartą 5 milionów euro rocznie.

Problemem pozostaje cena. Juventus oczekuje 40 milionów euro, a Anglicy oferują 32 miliony w formule wypożyczenia z obowiązkiem wykupu. Strony prowadzą rozmowy, a ich wynik wpłynie bezpośrednio na działania transferowe w środku pola.

Na szczycie listy życzeń Tudora znajduje się Morten Hjulmand ze Sportingu. Duńczyk zaimponował swoją grą w Portugalii i jest wysoko ceniony w Turynie. Sporting oczekuje za niego co najmniej 50 milionów euro, dlatego potrzebna będzie sprzedaż Luiza, by zbliżyć się do tej kwoty. Według mediów, Bianconeri osiągnęli już wstępne porozumienie z zawodnikiem w sprawie kontraktu.

Alternatywą pozostaje Matt O’Riley, były zawodnik Celticu, obecnie grający w Brighton. Został zaproponowany Juventusowi przez agentów, a jego wymagania finansowe są niższe niż Hjulmanda. Klub analizuje możliwość transferu i nie wyklucza dalszych rozmów.

Zobacz również: Barcelona rozwiąże kontrakt z kolejnym zawodnikiem!