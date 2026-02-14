Juventus na dobrej drodze, aby pozyskać tego defensora. Czas na konkrety

Juventus od dłuższego czasu obserwuje Jhona Lucumiego. Defensor ostatnio odrzucił możliwość przedłużenia kontraktu z Bologną. Stara Dama zatem może wykorzystać całą sytuację - donosi "Tuttomercatoweb".

Jhon Lucumi wyląduje w Juventusie?

Juventus wreszcie wrócił na odpowiednie tory. Luciano Spalletti potrzebował czasu, aby wdrożyć swój sposób na grę, ale dziś widzimy tego efekty. Zespół z Turynu zajmuje czołową lokatę w rozgrywkach Serie A i jest na dobrej drodze, aby zakwalifikować się do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Władze klubu już planują letnie transfery, których będą mogli dokonać po sezonie.

Od pewnego czasu Juventus przeczesuje rynek w poszukiwaniu nowego defensora. Jak się okazuje, Stara Dama znalazła odpowiedniego kandydata u ligowego rywala. W kręgu ich zainteresowań znajduje się Jhon Lucumi, który na co dzień reprezentuje barwy Bologni. Tymczasem serwis „Tuttomercatoweb” przekazuje najnowsze informacje w sprawie potencjalnych przenosin Kolumbijczyka na Allianz Stadium.

Jhon Lucumi otrzymał ostatnio propozycję przedłużenia kontraktu z Bologną. Kolumbijski defensor zdecydował się jednak odrzucić ofertę i chce wylądować w nowym klubie. Jest to jasny sygnał dla Juventusu, aby ruszyć po zawodnika Rossoblu. Wkrótce Stara Dama może podjąć odpowiednie kroki.

W obecnym sezonie Jhon Lucumi rozegrał 25 spotkań w koszulce Bologni. Kolumbijczyk zdołał nawet raz wpisać się na listę strzelców. Udało mu się tego dokonać w rywalizacji ligowej przeciwko SSC Napoli.

