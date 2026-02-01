Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Daniele Rugani zostanie zawodnikiem Fiorentiny

Juventus aktywnie spędza ostatnie dni zimowego okienka transferowego. Stara Dama m.in. za wszelką cenę chce pozyskać nowego napastnika. Jednym z kandydatów do przyjścia jest Karim Benzema. Stara Dama ma świadomość, że ich kadra nie jest jeszcze wystarczająca dobra, przez co rozważane są wzmocnienia. Luciano Spalletti musi lepić z tego, co w tej chwili ma.

Tymczasem dowiadujemy się, że Juventus uszczupli kadrę jeszcze w zimowym okienku transferowym. Nicolo Schira poinformował, że lada moment zespół z Turynu pożegna Daniele Rugani. Doświadczony defensor opuści klub na zasadzie wypożyczenia. A jego nowym pracodawcą zostanie Fiorentina. Strony osiągnęły już porozumienie, więc pozostaje czekać na oficjalny komunikat.

Włoski dziennikarz zdradza, że Fiorentina zapewniła obowiązek wykupu Daniele Ruganiego po spełnieniu określonych warunków. Jednym z nich jest utrzymanie w Serie A. Jeśli Viola zostanie w lidze, to będzie musiała zapłacić 2,5 miliona za definitywny transfer włoskiego defensora z Juventusu. Kontrakt zawodnika wówczas będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku.

Daniele Rugani w obecnym sezonie rozegrał tylko osiem spotkań w koszulce Juventusu. Siedmiokrotny reprezentant Italii zmaga się z drobnym urazem. Defensor lada moment jednak powinien wrócić do treningów.