Szymański już na testach. Ciekawy transfer staje się faktem!

Szymański przeniesie się do Francji. Transfer lada moment

Sebastian Szymański wkrótce zakończy swoją przygodę w Fenerbahce Stambuł. Wszystko wskazuje na to, że lada moment zostanie zawodnikiem Stade Rennais. Negocjacje w sprawie zimowego transferu trwały od kilku tygodni i w ostatnich dniach mocno przyspieszyły. Klubom udało się porozumieć i ustalić kwotę transakcji na 10,5 mln euro. Reprezentant Polski również zaakceptował warunki ekipy z Ligue 1 i jest gotowy, aby sprawdzić się w nowym otoczeniu.

W czwartek następuje kluczowe wydarzenie dla losów całej operacji. Szymański udał się do Francji, by przejść testy medyczne. Jeśli nie wykażą jakichkolwiek nieprawidłowości, podpisze umowę z Rennes. Ma związać się z tym klubem do połowy 2029 roku.

Szymański przeżywał w Fenerbahce różne okresy. Najlepiej radził sobie zaraz po transferze, kiedy to wręcz liderował formacji ofensywnej. Kibice byli nim zachwyceni, a media łączyły z hitową przeprowadzką do Premier League lub Serie A. Pod wodzą Jose Mourinho Polak też grał bardzo dobrze, ale po jego odejściu zaczęły się poważniejsze problemy. Jego bilans w obecnym sezonie to dwa trafienia oraz dwie asysty w 26 występach.

Dla Szymańskiego to szansa, aby sprawdzić się w kolejnej lidze. Do tej pory występował w Polsce, Rosji, Holandii oraz Turcji.