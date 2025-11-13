Juventus chce pozyskać pomocnika. To będzie głośny transfer w Serie A

Juventus Turyn wyraził zainteresowanie Stanislavem Lobotką z SSC Napoli - donosi "Tuttosport". Relacje pomocnika z Antonio Conte uległy pogorszeniu, co może przyspieszyć jego odejście ze stolicy Kampanii.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Stanislav Lobotka może opuścić Napoli. Juventus zainteresowany pomocnikiem

Juventus Turyn rozpoczął obecny sezon ligowy pod wodzą Igora Tudora, jednak od końcówki października obowiązki trenerskie przejął Luciano Spalletti. Po 11. kolejkach Serie A Stara Dama zajmuje szóste miejsce i traci pięć punktów do liderującego Interu Mediolan. W turyńskim klubie wciąż widoczna jest potrzeba wzmocnień w środkowej strefie boiska.

Jak informuje „Tuttosport”, Juventus rozważa możliwość sprowadzenia Stanislava Lobotki, który w barwach SSC Napoli od kilku sezonów prezentuje wysoki poziom. Zainteresowanie Bianconerich wynika nie tylko z uznania dla klasy zawodnika, ale również z bliskich relacji między Lobotką a Spallettim. Obaj współpracowali w Neapolu i sięgnęli po mistrzostwo Włoch. Spalletti miał ogromne zaufanie do Słowaka, a jego styl gry idealnie wpisywał się w filozofię włoskiego szkoleniowca opartą na cierpliwym rozgrywaniu i kontroli tempa meczu.

Obecnie sytuacja Lobotki w Napoli uległa jednak znacznemu pogorszeniu. Pomocnik miał popaść w konflikt z obecnym Antonio Conte, który preferuje bardziej bezpośredni styl gry, oparty na szybkim przejściu do ataku. Według doniesień włoskich mediów, agent zawodnika miał w ostatnich dniach zasugerować, że Lobotka rozważy odejście z klubu, jeśli Conte pozostanie na stanowisku.

Lobotka dołączył do Napoli w styczniu 2020 roku z Celty Vigo. Obecnie ma ważny kontrakt do 30 czerwca 2027 roku. Według portalu Transfermarkt.de jego wartość rynkowa wynosi 25 milionów euro.