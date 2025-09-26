Juventus chce byłego zawodnika Barcelony. Ciekawy transfer na horyzoncie

Juventus Turyn uważnie przygląda się sytuacji Francka Kessiego, który obecnie występuje w Al-Ahli – donosi "La Gazzetta dello Sport". W przeszłości pomocnik grał w barwach Barcelony i Milanu.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Franck Kessie w orbicie zainteresowań Juventus

Juventus Turyn znakomicie rozpoczął sezon w Serie A. W czterech kolejkach zdobył dziesięć punktów i obecnie zajmuje drugie miejsce w tabeli. Liderem pozostaje SSC Napoli, które ma na koncie komplet punktów. Ponadto drużyna Igora Tudora zremisowała z Borussią Dortmund (4:4) w 1. kolejce Ligi Mistrzów. Władze Starej Damy powoli szykują się do zimowego okna transferowego, w którym planują wzmocnić skład.

Według informacji dziennika „La Gazzetta dello Sport”, na radarze Juventusu znalazł się Franck Kessie. 28-letni Iworyjczyk obecnie związany jest z Al-Ahli, w którym występuje od sierpnia 2023 roku. Wcześniej grał m.in. w Milanie i Barcelonie. Jego kontrakt wygasa latem 2026 roku, a sam zawodnik rozważa powrót na włoskie boiska.

Kessie w saudyjskim klubie rozegrał łącznie 85 spotkań. Na koncie ma także 17 bramek oraz dziewięć asyst. Co ciekawe, w klubie ze stolicy Piemontu wciąż celują w transfer Sandro Tonaliego, lecz Newcastle United nie zamierza puścić włoskiego pomocnika w styczniu. W tej sytuacji Kessie może być atrakcyjną opcją, zwłaszcza jeśli z klubu odejdą Teun Koopmeiners lub Weston McKennie.

90-krotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej na poziomie Serie A zagrał w aż 204 spotkaniach. Kessie zdobył mistrzostwo Hiszpanii z Dumą Katalonii, a także mistrzostwo Włoch z Rossonerimi.