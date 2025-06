dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag - trener Bayeru Leverkusen

Justin Kluivert łączony z Bayerem Leverkusen

Florian Wirtz jest już o krok od hitowej przeprowadzki z Bayeru Leverkusen do Liverpoolu. Kwota tej transakcji wyniesie 140-150 milionów euro, jeśli wliczymy do niej wszystkie bonusy. Tak więc niemiecki klub otrzyma spory zastrzyk gotówki, ale z drugiej strony będzie musiał wydać część pieniędzy na sprowadzenie godnego następcy swojej największej gwiazdy. W ostatnim czasie pojawiła się informacja, że na celowniku Aptekarzy znajduje się piłkarz Manchesteru City – Jack Grealish.

29-letni Anglik najprawdopodobniej zostanie jednak na Wyspach Brytyjskich i być może dołączy do Tottenhamu Hotspur. Jak dowiedział się Ben Jacobs z serwisu „GiveMeSport”, Bayerowi Leverkusen wpadł w oko kolejny zawodnik, który na co dzień występuje w Premier League. Chodzi o Justina Kluiverta, którego bardzo docenia nowy trener niemieckiego zespołu – Erik ten Hag. Niewykluczone, iż to właśnie playmaker Bournemouth wejdzie w buty Floriana Wirtza.

26-letni ofensywny pomocnik z powodzeniem przywdziewa koszulkę ekipy Wisienek od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się na Dean Court za prawie 11 milionów euro z Romy. Syn legendarnego Patricka Kluiverta (ex FC Barcelona, AC Milan oraz Ajax Amsterdam) w trykocie drużyny The Cherries rozegrał łącznie 75 meczów, zdobył 22 bramki i zaliczył 10 asyst. Aktualna wartość rynkowa siedmiokrotnego reprezentanta Holandii wynosi dokładnie 35 milionów euro. Obecny kontrakt zawodnika obowiązuje do 2028 roku.