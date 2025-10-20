Jurgen Klopp wróci do Liverpoolu? Legendarny trener szybko zareagował

Jurgen Klopp nie wykluczył całkowicie powrotu na ławkę Liverpoolu w przyszłości. Niemiec w wywiadzie z The Diary of a CEO przyznał, że teoretycznie taki scenariusz jest możliwy.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jurgen klopp

Klopp może wrócić do Liverpoolu, ale…

Jurgen Klopp odszedł z Liverpoolu w lipcu 2024 roku. Niemiecki szkoleniowiec przez prawie dekadę pracy zdobył z The Reds mistrzostwo Anglii, Ligę Mistrzów, Puchar Anglii, dwa Puchary Ligi i Klubowe Mistrzostwo Świata. Z pewnością był jednym z najbardziej charyzmatycznych trenerów na świecie.

Po zakończeniu pracy w Anglii Klopp objął stanowisko szefa Global Soccer w strukturach Red Bulla. Obecnie zajmuje się nadzorowaniem siecią klubów. Tymczasem w trakcie podcastu The Diary of a CEO został zapytany, czy mógłby jeszcze kiedyś wrócić do Premier League. Odpowiedział, że jeśli tak, to tylko do swojego byłego klubu.

– Powiedziałem, że nigdy nie poprowadzę innej drużyny w Anglii. Więc jeśli miałbym wrócić, to tylko do Liverpoolu. Teoretycznie to możliwe – stwierdził Klopp. W ten sposób szkoleniowiec podsycił nadzieje fanów The Reds, którzy od momentu jego odejścia marzą o ponownym zatrudnieniu 58-latka przez klub.

Z drugiej strony były trener szybko ostudził nastroje. Wyjaśnił, że nie tęskni za pracą jako szkoleniowiec. Niemiec lubi swoje obecne zajęcie i nie brakuje mu treningów w deszczu czy cotygodniowych konferencji prasowych. Klopp podkreślił, że jego życie wygląda teraz inaczej i jest z niego zadowolony.

Zobacz także: Manchester City złożył ofertę za obrońcę. Gwiazdor długo się nie wahał