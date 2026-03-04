Bayern Monachium obserwuje zawodnika polskiego pochodzenia

Julian Hall robi furorę w Major League Soccer. 17-letni napastnik jest monitorowany przez Bayern Monachium - poinformował Ekrem Konur z portalu Sportsboom.us.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Julian Hall przyciągnął uwagę Bayernu Monachium

Julian Hall z przytupem wszedł w obecny sezon MLS, zdobywając 3 bramki w 2 rozegranych meczach. 17-letni napastnik New York Red Bulls uchodzi za największą rewelację tamtejszej ligi, a jego talent jest porównywany do Christiana Pulisica. Wszystko wskazuje na to, że przeprowadzka Halla do topowej europejskiej drużyny to tylko kwestia czasu, ponieważ imponujące statystyki piłkarza przyciągają uwagę skautów największych klubów świata.

Giganci ze Starego Kontynentu od dawna bacznie monitorują występy perspektywicznego snajpera, a jego ostatni rozbłysk formy tylko potwierdził ogromny potencjał zawodnika. Jak informuje Ekrem Konur z serwisu „Sportsboom.us”, jednym z klubów zainteresowanych pozyskaniem Halla jest Bayern Monachium. Bawarczycy będą musieli jednak rywalizować z Chelsea, Manchesterem City oraz Realem Madryt o ściągnięcie młodego Amerykanina.

Co ciekawe, Julian Zakrzewski Hall ma polskie pochodzenie ze strony matki. Urodzony w Nowym Jorku siedemnastolatek posiada nawet paszport, więc w przyszłości teoretycznie mógłby przywdziewać koszulkę naszej reprezentacji.

Wychowanek New York Red Bulls ma ważny kontrakt z obecnym pracodawcą do 31 grudnia 2026 roku, ale amerykański klub posiada opcję przedłużenia umowy o kolejną kampanię. Rosnące zainteresowanie europejskich potentatów może jednak sprawić, że Hall już niedługo zrobi krok do przodu w swojej karierze.