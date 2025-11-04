AC Milan sprowadzi zawodnika Borussii? To etatowy reprezentant Niemiec

Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri - trener Milanu

Julian Brandt łączony z Milanem

AC Milan uważnie obserwuje rynek transferowy w poszukiwaniu wzmocnień, które mogłyby podnieść jakość drużyny Rossonerich. Włoski klub planuje w nadchodzących miesiącach zwiększyć rywalizację w środku pola, co od dawna jest jednym z priorytetów trenera tej ekipy – Massimiliano Allegriego. Według włoskich mediów gigant z Półwyspu Apenińskiego rozważa sprowadzenie zawodnika z Bundesligi, a konkretnie z Borussii Dortmund, licząc na transfer piłkarza o bardzo dużym doświadczeniu i kreatywności.

Jak poinformował dziennikarz Ekrem Konur, AC Milan jest poważnie zainteresowany pozyskaniem ofensywnego pomocnika zespołu BVB – Juliana Brandta. Niemiec od kilku sezonów jest jednym z liderów Borussii Dortmund. Aczkolwiek realizacja tej transakcji nie będzie łatwa, ponieważ sam zawodnik jest gotów obniżyć swoje wynagrodzenie, by podpisać nowy kontrakt z BVB. Obecna umowa Brandta obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, więc klub z Zagłębia Ruhry musi niedługo zdecydować o jego przyszłości.

Jeśli jednak 29-letni pomocnik ostatecznie nie przedłuży wygasającego kontraktu, to najbliższego lata mógłby być do wzięcia za darmo, co czyni go niezwykle atrakcyjnym celem transferowym. Zainteresowanie 28-latkiem wykazują również inne kluby – AS Roma, Bayer Leverkusen oraz Aston Villa. Julian Brandt, 48-krotny reprezentant Niemiec, rozegrał dla Borussii Dortmund dokładnie 279 spotkań, w których strzelił 50 goli i zaliczył 68 asyst.