Julian Alvarez łączony z gigantami Premier League. 100 mln funtów na stole

Julian Alvarez znajduje się na celowniku Arsenalu i Chelsea - donosi "TEAMtalk". Według najnowszych informacji, całkowity koszt transferu argentyńskiego napastnika może wynieść nawet 100 milionów funtów.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Arsenal i Chelsea zainteresowane Julianem Alvarezem

Julian Alvarez latem 2024 roku przeniósł się z Manchesteru City do Atletico Madryt. Argentyńczyk szybko zaaklimatyzował się w zespole Diego Simeone i w barwach Rojiblancos zdobył łącznie 40 bramek w 89 spotkaniach, notując także 13 asyst. Transfer przeprowadzony za 75 milionów euro okazał się strzałem w dziesiątkę.

W ostatnich miesiącach Alvarez coraz bardziej frustruje się życiem w Atletico, co skłoniło jego przedstawicieli do rozważenia alternatywnych opcji. Zarówno Arsenal, jak i Chelsea utrzymują stały kontakt w sprawie transferu 26-latka. Oba londyńskie kluby przeprowadziły szczegółową analizę zawodnika, w tym jego stanu zdrowia i formy, co zwiększa ich zainteresowanie potencjalnym letnim transferem.

Jednocześnie FC Barcelona pozostaje priorytetem dla Alvareza. Obecny dyrektor sportowy Deco, wielki zwolennik napastnika, jasno dał do zrozumienia, że Camp Nou pozostaje pierwszym wyborem Argentyńczyka. Jednak transfery w Barcelonie są obecnie w dużej mierze wstrzymane ze względu na przygotowania do wyborów prezydenckich w marcu, w których Joan Laporta jest faworytem do reelekcji. Źródła bliskie obozowi Alvareza podkreślają, że nie ma gwarancji, iż przenosiny na Camp Nou dojdą do skutku.

Argentyńczyk jest wyceniany przez hiszpański klub na 100 milionów funtów. Wysokie wymagania finansowe sprawiają, że powrót Argentyńczyka do Premier League jest możliwe latem. Były zawodnik River Plate ma całkiem dobre wspomnienia z angielskich rozgrywek, w których zdobył 20 bramek w 67 potyczkach.