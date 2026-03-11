Juergen Klopp jest gotowy wrócić do pracy trenerskiej, ale tylko do klubu, który spełni jego warunki. O szczegółach poinformował serwis El Nacional.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Klopp stawia warunki. Chce decydować o transferach

Przyszłość Juergena Kloppa wciąż pozostaje jednym z najczęściej komentowanych tematów na rynku trenerskim. Niemiecki szkoleniowiec nie wyklucza powrotu na ławkę, ale tylko pod bardzo konkretnymi warunkami.

Według informacji serwisu El Nacional trener odrzucił niedawno ofertę jednego z europejskich gigantów. Powodem były kwestie transferowe. Klub nie chciał zagwarantować realizacji dwóch kluczowych wzmocnień, które Klopp uznał za niezbędne dla swojego projektu.

Niemiec chciał sprowadzić dwóch zawodników, których doskonale zna z czasów pracy w Liverpoolu. Chodzi o Ibrahimę Konaté oraz Dominika Szoboszlaia. Obaj byli ważnymi elementami drużyny prowadzonej przez Kloppa na Anfield.

Klopp jasno daje do zrozumienia, że jeśli wróci do pracy trenerskiej, chce mieć realny wpływ na budowę drużyny. Niemiec nie zamierza przyjmować projektu, w którym nie będzie mógł decydować o kluczowych transferach.

Na razie były trener Liverpoolu pozostaje bez klubu. Wszystko wskazuje jednak na to, że jeśli pojawi się oferta spełniająca jego oczekiwania, powrót na ławkę trenerską może nastąpić szybciej, niż wielu się spodziewa.