Joshua Zirkzee szuka nowego klubu. Zakotwiczy w La Lidze?

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Sevilla zagięła parol na Joshuę Zirkzee

Joshua Zirkzee stał się głębokim rezerwowym w Manchesterze United po tym, jak ostatniego lata na Old Trafford trafili Bryan Mbeumo, Matheus Cunha oraz Benjamin Sesko. Rywalizacja o miejsce w podstawowym składzie znacząco się zaostrzyła, a 24-letni Holender spadł w hierarchii Rubena Amorima. Zirkzee doskonale zdaje sobie sprawę, że jego szanse na regularne występy w drużynie Czerwonych Diabłów są znikome, dlatego coraz poważniej rozważa zmianę otoczenia w najbliższym zimowym oknie transferowym.

W związku z tym holenderski napastnik poszukuje nowego klubu, w którym mógłby odgrywać rolę kluczowego zawodnika. W grę wchodzi zarówno wypożyczenie, jak i transfer definitywny. Według hiszpańskiego portalu „Gol Digital” do walki o podpis snajpera dołączyła Sevilla. Ekipa z Andaluzji planuje wzmocnić linię ataku, która w obecnym sezonie nie spełnia oczekiwań. Hiszpanie widzą w Zirkzee piłkarza, który mógłby tchnąć nową energię w ofensywę drużyny i pomóc jej w walce o powrót do europejskich pucharów.

Sytuację atakującego uważnie monitorują również inne kluby, takie jak West Ham United, Everton, Sunderland AFC, Brighton & Hove Albion, Aston Villa, AS Roma, Inter Mediolan, SSC Napoli, Juventus, Como 1907, AC Milan oraz PSV Eindhoven. Reprezentant Holandii trafił do Manchesteru United latem 2024 roku z Bolonii za niespełna 43 miliony euro. Od tamtej pory rozegrał 53 mecze, zdobywając 7 bramek i notując 3 asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 2029 roku, a wartość napastnika jest szacowana na około 28 milionów euro.