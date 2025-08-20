Napoli zapytało o piłkarza Manchesteru United. Jest odpowiedź

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte - trener SSC Napoli

Manchester United chce zatrzymać Joshuę Zirkzee

Romelu Lukaku doznał poważnej kontuzji, która wykluczy go z gry na dłuższy czas, co postawiło SSC Napoli w trudnej sytuacji. Mianowicie, klub spod Wezuwiusza pilnie potrzebuje nowego napastnika, który będzie w stanie przejąć rolę podstawowego snajpera drużyny Azzurrich. Zespół prowadzony przez Antonio Conte chce pozostać w grze o najwyższe cele w Serie A oraz w europejskich pucharach, dlatego poszukiwania wzmocnienia w ataku stały się jednym z priorytetów tego letniego okna transferowego.

Jak podaje serwis „Calciomercato”, jednym z kandydatów do zastąpienia Romelu Lukaku jest Joshua Zirkzee. Sprowadzenie holenderskiego atakującego będzie jednak trudnym zadaniem. Manchester United niechętnie rozważa bowiem sprzedaż 24-letniego napastnika, który jest w planach Rubena Amorima. Mimo to SSC Napoli nie wyklucza kolejnej próby pozyskania tego zawodnika. Co więcej, Włosi podobno rozważają również możliwość ściągnięcia innego piłkarza ekipy Czerwonych Diabłów – Rasmusa Hojlunda.

Joshua Zirkzee trafił na Old Trafford po udanym okresie w Serie A, gdzie był gwiazdą Bolonii. To właśnie we Włoszech pokazał pełnię swojego talentu i stał się jednym z najbardziej obiecujących napastników młodego pokolenia. Ewentualny powrót snajpera do Serie A nie wiązałby się więc z potrzebą aklimatyzacji. Warto dodać, że sześciokrotny reprezentant Holandii w latach 2017-2022 rozwijał się w akademii Bayernu Monachium, skąd był wypożyczany do różnych klubów w poszukiwaniu regularnej gry. W barwach Manchesteru United rozegrał łącznie 49 meczów, strzelił 7 goli i zanotował 3 asysty.