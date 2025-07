Chelsea się nie zatrzymuje. Londyńczycy finalizują hitowy transfer

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca - trener Chelsea

Jorrel Hato o krok od Chelsea. Padło słynne „here we go”

Chelsea przeżywa ostatnio bardzo dobry czas – awansowała do Ligi Mistrzów, wygrała Ligę Konferencji i triumfowała w Klubowych Mistrzostwach Świata. Drużyna The Blues ma jeszcze większe ambicje co do następnej kampanii, dlatego włodarze londyńskiego klubu są niezwykle aktywni na rynku transferowym. Przypomnijmy, że podczas trwającego letniego okienka na Stamford Bridge przeprowadzili się już Joao Pedro, Liam Delap, Jamie Bynoe-Gittens, Mamadou Sarr, Kendry Paez oraz Dario Essugo.

Działacze ze Stamford Bridge wciąż nie zakończyli zakupów i właśnie finalizują kolejne wzmocnienie swojego składu. Mianowicie, nowym piłkarzem ekipy Niebieskich niemal na pewno zostanie Jorrel Hato. Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, Chelsea osiągnęła całkowite porozumienie z Ajaksem Amsterdam w sprawie pozyskania 19-letniego lewego obrońcy. Kwota tej transakcji wyniesie ponad 40 milionów euro plus bonusy, zaś zawodnik podpisze siedmioletni kontrakt.

Sześciokrotny reprezentant Holandii z powodzeniem występował w barwach holenderskiego klubu niemal od początku swojej kariery. Boczny defensor, który sprawdzi się także jako środkowy obrońca, trafił do akademii Ajaksu Amsterdam w 2018 roku. Wcześniej szkolił się w szkółkach Sparty Rotterdam oraz Feyenoordu Rotterdam. Utalentowany wahadłowy na boiskach Eredivisie rozegrał łącznie 75 meczów, strzelił 3 gole i zaliczył 8 asyst. Wartość rynkowa zdolnego piłkarza jest szacowana na 35 milionów euro.