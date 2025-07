News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Christian Norgaard podpisał kontrakt z Arsenalem

Arsenal oficjalnie ogłosił transfer Christiana Norgaarda z Brentford, co z pewnością ucieszyło fanów i trenera Mikela Artetę. 31-letni Duńczyk podpisał kontrakt, kończąc w ten sposób liczne spekulacje trwające od wielu tygodni. W ekipie „The Bees” reprezentant Danii rozegrał 196 meczów, w tym 122 w Premier League, strzelając 13 goli i notując 18 asyst. To ważny krok dla Kanonierów, którzy chcą wzmocnić środek pola.

Kariera Norgaarda zaczęła się w Lyngby, gdzie zadebiutował w wieku 17 lat. Zanim trafił do Brentford w 2019 roku grał jeszcze w Hamburgu, Brondby i Fiorentinie. W barwach klubu z Kopenhagi został wybrany piłkarzem roku 2017 i zdobył Puchar Danii w 2018. Jego umiejętności oraz charakter zostały potwierdzone rolą kapitana w Brentford. Wydaje się, że będzie stanowił idealne uzupełnienie drużyny Artety.

Dyrektor sportowy Andrea Berta chwali Norgaarda za inteligencję taktyczną i wszechstronność. Trener Arteta dodaje, że Duńczyk wniesie do drużyny wiele doświadczenia z Premier League i silny charakter. W zeszłym sezonie Norgaard strzelił 6 goli jako defensywny pomocnik, co pokazuje, że nie ogranicza się on tylko do zadań obronnych.

Norgaard otrzyma numer 16 i dołączy do zespołu na przedsezonowe treningi. Transfer wymaga jeszcze formalności regulacyjnych, ale fani już cieszą się z nowego nabytku. Arteta widzi w nim kluczowego gracza, który może pomóc w walce o trofea w sezonie 2025/2026. Wkrótce Duńczyk zadebiutuje na Emirates.