Jones nie dla Interu. Transferowe domino runęło

09:39, 2. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Curtis Jones nie zostanie piłkarzem Interu Mediolan. Wszystko przez fakt, że Nottingham Forest wycofało się z transferu Davide Frattesiego. Jak podaje Fabrizio Romano Anglik zostanie w Liverpoolu.

Curtis Jones
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Curtis Jones

Frattesi zostaje w Interze, więc Jones musi zostać w Liverpoolu

Inter Mediolan w końcówce zimowego okna transferowego miał pozyskać nowego pomocnika. Wszystko wskazywało na to, że Davide Frattesi opuści klub i przeniesie się do Premier League. Reprezentantem Włoch było zainteresowane Nottingham Forest. Nerazzurri szukali więc następcy, a za odpowiedniego kandydata uważali Curtisa Jonesa z Liverpoolu.

Z informacji, jakie przekazał Fabrizio Romano, wynika, że żaden z zawodników nie zmieni klubu. Umowa dot. sprzedaży Frattesiego nie doszła do skutku, więc 26-latek przynajmniej do końca sezonu pozostanie w Mediolanie. Co za tym idzie, transakcja, w myśl której Curtis Jones miał zostać piłkarzem Interu, również nie dojdzie do skutku.

Frattesi to piłkarz, wokół którego w ostatnim czasie było bardzo dużo plotek transferowych. Odkąd stery na Giuseppe Meazza przejął Cristian Chivu, pomocnik ma duże problemy z regularną grą. W tym sezonie uzbierał 20 spotkań, ale rozegrał jedynie 654 minuty.

W przypadku Jonesa 25-latek nie może narzekać na brak szans w pierwszym zespole. Arne Slot często na niego stawia, czego odzwierciedleniem jest 30 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Na boisku spędził jednak 1692 z 2700 możliwych minut.

POLECAMY TAKŻE

Arne Slot
Liverpool sfinalizował wielki transfer. 60 milionów euro za duży talent
Piotr Zieliński
Chivu podsumował formę Zielińskiego. Co za słowa trenera Interu
Piotr Zieliński
Zieliński ponownie zachwycił! Włosi nie mogą wyjść z podziwu