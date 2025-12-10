Chelsea zagięła parol na napastnika. W tym sezonie strzelił 10 goli

Chelsea bacznie monitoruje postępy Joaquina Panichelliego. Napastnik Strasbourga zdobył 10 bramek w obecnym sezonie, co nie uszło uwadze londyńskiego klubu - podaje w środowe popołudnie brytyjski portal CaughtOffside.com.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Joaquin Panichelli

Joaquin Panichelli łączony z Chelsea

Chelsea uważnie monitoruje rynek w poszukiwaniu utalentowanych zawodników, konsekwentnie stawiając na zdolnych piłkarzy i budując zespół z myślą o przyszłości. Na Stamford Bridge w ostatnich miesiącach trafili tacy perspektywiczni zawodnicy jak Estevao, Andrey Santos czy Dario Essugo. To pokazuje, że londyńczycy chętnie inwestują w młode talenty, licząc na ich rozwój i długofalowe korzyści dla drużyny.

Niewykluczone, iż kolejnym ruchem wpisującym się w ten schemat będzie sprowadzenie Joaquina Panichelliego ze Strasbourga – czytamy w środę na brytyjskiej stronie „CaughtOffside.com”. 23-letni argentyński napastnik imponuje skutecznością, a Chelsea znajduje się w uprzywilejowanej sytuacji w walce o jego podpis.

Oba kluby mają bowiem tego samego właściciela – konsorcjum BlueCo – co znacząco ułatwiłoby negocjacje. Warto przypomnieć, że niedawno w podobny sposób dopięto transfer Emmanuela Emeghy, który latem 2026 roku przeniesie się z Francji do Anglii, dołączając do ekipy The Blues.

Joaquin Panichelli z powodzeniem występuje w barwach Strasbourga od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Stade de la Meinau za 17 milionów euro z Deportivo Alaves. Snajper, który wcześniej reprezentował CD Mirandes, River Plate oraz Racing Club, błyskawicznie zaaklimatyzował się w Ligue 1.

Jednokrotny reprezentant Argentyny w obecnym sezonie zdobył już 10 bramek, a jego wartość rynkowa według portalu „Transfermarkt” wynosi 12 milionów euro.