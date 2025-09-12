Mistrz Europy z 2016 roku zmienił otoczenie. Zagra w Grecji

Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Joao Mario

Oficjalnie: Joao Mario zasilił szeregi AEK-u Ateny

AEK Ateny poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Joao Mario. 32-letni pomocnik przeprowadził się do greckiego klubu na zasadzie wypożyczenia z Besiktasu Stambuł. Doświadczony Portugalczyk po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą rocznym kontraktem, który będzie obowiązywać do połowy 2026 roku. Transfer ten ma wzmocnić środek pola drużyny ze stolicy Grecji i dodać jej niezbędnego doświadczenia w walce o najwyższe cele w rozgrywkach ligowych oraz europejskich pucharach.

W umowie wypożyczenia nie znalazła się opcja wykupu, a przynajmniej nie podano takiej informacji w oficjalnym komunikacie. Wszystko wskazuje więc na to, iż po zakończeniu sezonu Joao Mario wróci nad Bosfor, gdzie ma ważny kontrakt z Besiktasem do 30 czerwca 2027 roku. Niewykluczone jednak, że jeśli AEK będzie zadowolony z postawy 32-latka, to podejmie próbę jego definitywnego pozyskania. Na razie priorytetem dla stołecznej ekipy jest wykorzystanie potencjału Portugalczyka i maksymalne skorzystanie z bogatego doświadczenia pomocnika w rozpoczętej kampanii.

Joao Mario jest doskonale znany kibicom głównie z udanych występów w reprezentacji Portugalii. Przez wiele lat był bowiem podstawowym zawodnikiem swojej drużyny narodowej, z którą odniósł największe sukcesy – w 2016 roku sięgnął po mistrzostwo Europy, a trzy lata później triumfował w Lidze Narodów. W swoim piłkarskim CV posiada m.in. takie kluby jak Sporting Lizbona, Benfica Lizbona, Inter Mediolan czy Lokomotiw Moskwa. Teraz jego zadaniem będzie wprowadzenie doświadczenia oraz jakości do środka pola AEK-u Ateny, który w obecnym sezonie liczy na sukcesy zarówno w kraju, jak i Europie.