Atletico Madryt interesuje się pomocnikiem z Premier League

Joao Gomes przymierzany do Atletico Madryt

Atletico Madryt podczas trwającego zimowego okienka transferowego sprzedało Conora Gallaghera. Angielski pomocnik przeniósł się za 40 milionów euro do Tottenhamu Hotspur, wracając tym samym do Premier League. Dla stołecznego klubu oznacza to konieczność szybkiego znalezienia następcy, który wypełni lukę po wychowanku Chelsea i ustabilizuje środek pola. Władze z Estadio Metropolitano analizują kilka scenariuszy transferowych.

Jak dowiedział się hiszpański dziennik „MARCA”, uwagę Atletico Madryt przykuł Joao Gomes z Wolverhampton Wanderers. Diego Simeone widzi w 24-letnim Brazylijczyku idealne wzmocnienie składu swojej drużyny.

Dziesięciokrotny reprezentant Brazylii jest obserwowany także przez Manchester United oraz SSC Napoli, a jego wartość rynkowa szacowana jest na 40-50 milionów euro. Rywalizacja o podpis zawodnika zapowiada się wyjątkowo zacięcie.

Joao Gomes z powodzeniem przywdziewa koszulkę ekipy Wilków od stycznia 2023 roku, gdy trafił na Molineux Stadium za niespełna 20 milionów euro z CR Flamengo, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. W obecnej kampanii rozegrał 24 mecze i zanotował 1 asystę. Jego kontrakt z Wolverhampton Wanderers obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, choć zawiera opcję przedłużenia umowy o kolejny sezon.