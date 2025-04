Real zakontraktuje nowego bramkarza? Obserwuje zdolnego golkipera

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Joan Garcia

Real Madryt monitoruje sytuację Joana Garcii

Real Madryt ma bardzo dobrze obsadzoną pozycję bramkarza, gdzie Carlo Ancelotti dysponuje Thibaut Courtois, Andrijem Łuninem oraz Franem Gonzalezem. Drugi z wymienionych golkiperów może jednak zdecydować się na odejście z drużyny Królewskich, by w innym zespole zakładać bluzę z numerem jeden na plecach. Gdyby 26-letni Ukrainiec poprosił o zgodę na opuszczenie stolicy Hiszpanii, to mistrz La Ligi byłby zmuszony do sprowadzenia nowego bramkarza.

Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Real Madryt chce być gotowy na taką okoliczność i w związku z tym bacznie monitoruje postępy Joana Garcii, który na co dzień z powodzeniem stoi między słupkami Espanyolu Barcelona. W ostatnich miesiącach młodzieżowy reprezentant Hiszpanii poczynił ogromne postępy, co dostrzegli również skauci Arsenalu oraz Manchesteru United. Tak więc klub z Estadio Santiago Bernabeu musi liczyć się ze sporą konkurencją.

Joan Garcia będzie dostępny na rynku za 15-30 milionów euro, a kwota transakcji z udziałem 23-letniego bramkarza ma różnić się w zależności od tego, czy Espanyolowi Barcelona uda się utrzymać na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Aktualnie drużyna Papużek posiada 6 punktów przewagi nad strefą spadkową. W obecnym sezonie młody golkiper rozegrał 30 meczów, w których wpuścił 40 bramek i zanotował 6 czystych kont.