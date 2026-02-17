Atletico rywalizuje z Barceloną. Trwa walka o zdolnego skrzydłowego

Jesse Bisiwu uchodzi za jednego z najbardziej perspektywicznych skrzydłowych w Belgii. Jego sytuację monitorują Atletico Madryt oraz FC Barcelona. Hiszpańscy giganci powalczą o podpis niezwykle zdolnego osiemnastolatka - poinformował Ekrem Konur.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Jesse Bisiwu przyciągnął uwagę gigantów La Ligi

Atletico Madryt oraz FC Barcelona rywalizują nie tylko na boisku, ale również na rynku transferowym. Kilka dni temu oba zespoły zmierzyły się w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Króla, w którym ekipa Diego Simeone wygrała aż 4:0. Już niedługo hiszpańscy giganci mogą stoczyć kolejną batalię, tym razem o sprowadzenie perspektywicznego młodzieżowca. Wszystko wskazuje na to, że podczas najbliższego letniego okienka transferowego dojdzie do ich bezpośredniej walki o utalentowanego skrzydłowego.

Na celowniku obu klubów znalazł się bowiem Jesse Bisiwu – poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur. Osiemnastoletni zawodnik Club Brugge uchodzi za jeden z największych talentów w Belgii, co nie umknęło skautom Atletico oraz Barcelony.

Warto dodać, że zainteresowanie 18-letnim lewym napastnikiem wykazują także zespoły z Premier League i drużyny z Bundesligi, a jego agent prowadzi już rozmowy z kilkoma klubami. Rywalizacja o podpis młodego atakującego zapowiada się niezwykle zacięcie.

Bisiwu jest wychowankiem Oud-Heverlee Leuven, a w 2020 roku trafił do akademii Club Brugge. Obecnie występuje w drugoligowym Club NXT, będącym rezerwami belgijskiego potentata. Mierzący 182 centymetry skrzydłowy w trwającej kampanii rozegrał 16 spotkań, zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę, pokazując się z bardzo dobrej strony. Jego wartość rynkowa jest szacowana na kilka milionów euro, lecz wkrótce może wzrosnąć.