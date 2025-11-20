Manchester United na łowach we Francji. Przygląda się dwóm perełkom

Manchester United obserwuje rynek w poszukiwaniu perspektywicznych zawodników. Jak poinformowała stacja ESPN, na celownik Czerwonych Diabłów trafili dwaj piłkarze Stade Rennes - Jeremy Jacquet oraz Kader Meite - którzy uchodzą za wielkie talenty.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Jeremy Jacquet i Kader Meite pod lupą Manchesteru United

Manchester United bacznie obserwuje rynek transferowy w poszukiwaniu młodych talentów, które mogłyby w przyszłości wzmocnić skład ekipy Czerwonych Diabłów. Jak podaje stacja telewizyjna „ESPN”, włodarze angielskiego klubu mogą wkrótce udać się na zakupy do Francji, gdzie zwrócili uwagę na dwóch obiecujących zawodników grających na co dzień w Ligue 1. Obaj piłkarze wyróżniają się szybkością oraz fizycznością, co sprawia, że są uważnie śledzeni przez skautów Manchesteru United.

Chodzi o duet ze Stade Rennes – Jeremy’ego Jacqueta i Kadera Meite. Pierwszy z nich to 20-letni stoper, z kolei drugi zawodnik, mający 18 lat, występuje na pozycji napastnika. Obaj już zadebiutowali we francuskiej ekstraklasie. W trwającym sezonie Jacquet gra regularnie, spędzając na murawie 1080 minut, natomiast trochę młodszy Meite uzbierał 400 minut, zdobywając przy tym 2 bramki oraz notując 2 asysty. Ich wysoka forma przykuwa uwagę obserwatorów i pokazuje ogromny potencjał na przyszłość.

Manchester United widzi w obu Francuzach zdolnych piłkarzy, uważnie śledząc ich rozwój w kontekście ewentualnego transferu. Atutem obydwu zawodników są warunki fizyczne – każdy z nich mierzy ponad 190 centymetrów. Szacuje się, że Jacquet oraz Meite nie zostaną sprzedani za mniej niż 20 milionów euro. To oznacza, że Czerwone Diabły musiałyby przygotować około 40 milionów euro, jeśli zdecydują się zakontraktować zarówno obrońcę, jak i snajpera. Taki wydatek nie byłby jednak żadnym problemem dla bogatych Anglików.