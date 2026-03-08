Spalletti zdecydował o przyszłości skrzydłowego. To zrobi Juventus

22:17, 8. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Nicolo Schira

Luciano Spalletti jest zadowolony z występów Jeremiego Bogi i polecił włodarzom Juventusu wykupienie 29-letniego skrzydłowego - donosi Nicolo Schira.

Luciano Spalletti
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus planuje wykupić Jeremiego Bogę

Jeremie Boga podczas ostatniego letniego okienka transferowego został wypożyczony z OGC Nice do Juventusu. Przeprowadzka iworyjskiego skrzydłowego na Allianz Stadium była sporym zaskoczeniem i początkowo wydawało się, że turyński klub chce jedynie tymczasowo zwiększyć rywalizację w składzie. W umowie zawarto wprawdzie opcję wykupu, jednak jeszcze kilka miesięcy temu niewielu obserwatorów wierzyło, że władze Starej Damy zdecydują się z niej skorzystać.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Sytuacja zmieniła się jednak w ostatnich tygodniach. Boga bardzo dobrze sprawdza się w roli super-rezerwowego, który potrafi wnieść energię do gry po wejściu z ławki. Jak poinformował Nicolo Schira, trener Juventusu – Luciano Spalletti – jest zadowolony z postawy zawodnika i polecił władzom klubu jego wykupienie. Transfer definitywny 29-letniego atakującego ma kosztować niespełna 5 milionów euro, a sam piłkarz podpisze kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2029 roku.

21-krotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej rozegrał dotychczas siedem spotkań w barwach ekipy Bianconerich, zdobywając dwie bramki i notując jedną asystę. To bardzo solidne statystyki, zwłaszcza że najczęściej pojawiał się on na murawie jako zmiennik. Doświadczony skrzydłowy nie potrzebował aklimatyzacji w Serie A, ponieważ wcześniej występował już w Sassuolo Calcio oraz Atalancie Bergamo. Swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał natomiast w akademii londyńskiej Chelsea.