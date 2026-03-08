Spalletti zdecydował o przyszłości skrzydłowego. To zrobi Juventus

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus planuje wykupić Jeremiego Bogę

Jeremie Boga podczas ostatniego letniego okienka transferowego został wypożyczony z OGC Nice do Juventusu. Przeprowadzka iworyjskiego skrzydłowego na Allianz Stadium była sporym zaskoczeniem i początkowo wydawało się, że turyński klub chce jedynie tymczasowo zwiększyć rywalizację w składzie. W umowie zawarto wprawdzie opcję wykupu, jednak jeszcze kilka miesięcy temu niewielu obserwatorów wierzyło, że władze Starej Damy zdecydują się z niej skorzystać.

Sytuacja zmieniła się jednak w ostatnich tygodniach. Boga bardzo dobrze sprawdza się w roli super-rezerwowego, który potrafi wnieść energię do gry po wejściu z ławki. Jak poinformował Nicolo Schira, trener Juventusu – Luciano Spalletti – jest zadowolony z postawy zawodnika i polecił władzom klubu jego wykupienie. Transfer definitywny 29-letniego atakującego ma kosztować niespełna 5 milionów euro, a sam piłkarz podpisze kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2029 roku.

21-krotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej rozegrał dotychczas siedem spotkań w barwach ekipy Bianconerich, zdobywając dwie bramki i notując jedną asystę. To bardzo solidne statystyki, zwłaszcza że najczęściej pojawiał się on na murawie jako zmiennik. Doświadczony skrzydłowy nie potrzebował aklimatyzacji w Serie A, ponieważ wcześniej występował już w Sassuolo Calcio oraz Atalancie Bergamo. Swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał natomiast w akademii londyńskiej Chelsea.