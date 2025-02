Legia sprowadziła młodego defensora. Uchodzi za duży talent

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński - doradca zarządu

Oficjalnie: Jeremiah White IV dołączył do Legii Warszawa

Legia Warszawa myśli o przyszłości i właśnie dokonała bardzo ciekawego transferu. Do stołecznego klubu przeprowadził się bowiem Jeremiah White IV, czyli 18-letni obrońca ze Stanów Zjednoczonych. Zdolny defensor przeniósł się do zespołu Wojskowych na zasadzie transferu definitywnego z Carolina Core FC. Młodzieniec związał się z Legią Warszawa kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2028 roku, z opcją automatycznego przedłużenia o kolejny sezon.

Wszystko wskazuje na to, że perspektywiczny zawodnik na początku będzie występował w trzecioligowych rezerwach klubu z Łazienkowskiej. Jeremiah White IV najlepiej czuje się na pozycji prawego obrońcy. Boczny defensor swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii macierzystego New York Red Bulls, później trafił do szkółki Philadelphii Union, aż w końcu zasilił szeregi Carolina Core FC, gdzie miał okazję grać w rozgrywkach Major League Soccer Next Pro.

Warto dodać, że urodzony w 2007 roku obrońca jest młodzieżowym reprezentantem USA. Dotychczas zaliczał występy dla drużyn narodowych w dwóch kategoriach wiekowych, U-15 oraz U-16. Jeśli Jeremiah White IV będzie notował szybkie postępy, to niewykluczone, że błyskawicznie wzmocni szeregi pierwszego zespołu, którym opiekuje się Goncalo Feio.