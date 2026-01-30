Liverpool monitoruje norweskiego pomocnika. To wielki talent

Jens Hjerto-Dahl uchodzi za jeden z największych talentów w Norwegii. Jak donosi Ekrem Konur, postępy 20-letniego zawodnika monitoruje między innymi Liverpool.

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Jens Hjerto-Dahl pod lupą Liverpoolu

Liverpool rozgrywa wyraźnie słabszy sezon, niż przyzwyczaił do tego swoich kibiców. O ile drużyna The Reds potrafi dobrze prezentować się w Lidze Mistrzów, o tyle w Premier League zawodzi. Niestabilna forma sprawia, że zespół ma problem z włączeniem się do walki o najwyższe cele w Anglii. Jeśli sytuacja nie poprawi się w dalszej części kampanii, władze z Merseyside będą zmuszone do przeprowadzenia poważniejszych wzmocnień.

Letnie okienko transferowe może więc przynieść kilka interesujących ruchów kadrowych. Jednym z kandydatów do przeprowadzki na Anfield Road jest Jens Hjerto-Dahl, o czym poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur. 20-letni pomocnik uchodzi za jeden z największych talentów w Norwegii i regularnie przyciąga uwagę skautów.

Jego rozwój monitoruje nie tylko Liverpool, ale również Everton, AFC Bournemouth, Glasgow Rangers, Besiktas Stambuł, Lazio Rzym oraz Union Berlin. Zainteresowanie tylu klubów pokazuje, że Hjerto-Dahl znajduje się obecnie pod lupą niemal całej Europy.

Młodzieżowy reprezentant Norwegii jest wychowankiem Tromso IL, gdzie spędził całą dotychczasową karierę. W październiku 2022 roku awansował do pierwszego zespołu, dla którego rozegrał łącznie 87 spotkań, zdobył 12 bramek i zanotował 9 asyst. Mierzący 194 centymetry pomocnik imponuje warunkami fizycznymi oraz techniką. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 7 milionów euro, choć Liverpool musiałby liczyć się z większym wydatkiem, ponieważ jego kontrakt obowiązuje do 31 grudnia 2027 roku.