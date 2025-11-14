FC Barcelona znalazła się w gronie klubów, które walczą o transfer Keesa Smita - poinformował portal Daily Mail. Holender jest coraz częściej porównywany do Pedriego.

David Ramirez / Alamy Na zdjęciu: Pedri

Kees Smit przykuł uwagę FC Barcelony

Kees Smit od kilku miesięcy uchodzi za jedno z najciekawszych nazwisk młodego pokolenia w Holandii. Ma dopiero 19 lat, a już wyróżnia się w AZ Alkmaar i w reprezentacji młodzieżowej. Po świetnym Euro U-19, gdzie został MVP i królem strzelców, zaczął przyciągać uwagę największych klubów Europy. Według Daily Mail obserwują go Barcelona, Bayern, Real Madryt i Newcastle.

Smit zdobył w tym sezonie dwa gole i dorzucił cztery asysty. Jest ważną postacią zespołu Maartena Martensa. W Holandii regularnie porównuje się go do Pedriego. Ronald Koeman podkreśla, że młody zawodnik ma podobne ruchy, świetnie gra obiema nogami i znakomicie czyta grę.

Sam zawodnik przyznaje, że Barcelona działa na jego wyobraźnię. W rozmowie z ESPN mówił, że ogląda większość jej meczów i od lat kibicuje klubowi. Podkreślał też, że Pedri i Frenkie de Jong są dla niego wzorami.

Smit ma kontrakt do 2028 roku, ale władze AZ wątpią, że uda się go zatrzymać na dłużej. Klauzula Holendra wynosi około 25 milionów euro, więc latem 2026 może pojawić się konkretna oferta.