Salah jednak opuści Liverpool? Zaskakujący kandydat na następcę

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Jarrod Bowen przymierzany do Liverpoolu

Liverpool może być zmuszony do poważnego wzmocnienia formacji ofensywnej podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Pod znakiem zapytania stoi bowiem przyszłość zarówno Mohameda Salaha, jak i Darwina Nuneza. Jeśli jeden z wymienionych zawodników opuści Anfield Road, to angielski klub będzie musiał zakontraktować nowego piłkarza do linii ataku. Jak dowiedział się brytyjski portal “Football Insider”, Liverpool nadchodzącego lata może osłabić swojego ligowego rywala.

Zdaniem wspomnianego serwisu na celownik włodarzy z Merseyside trafił skrzydłowy West Hamu United – Jarrod Bowen. Atutem 28-latka jest bez wątpienia wszechstronność, ponieważ 16-krotny reprezentant Synów Albionu może zagrać również jako środkowy napastnik. Priorytetem transferowym Liverpoolu oczywiście pozostaje Alexander Isak z Newcastle United, ale gdyby nie udało się sprowadzić szwedzkiego gwiazdora, to planem awaryjnym miałby być właśnie snajper zespołu Młotów.

Jarrod Bowen z powodzeniem występuje w barwach West Hamu United od stycznia 2020 roku, gdy przeniósł się na London Stadium za ponad 21 milionów euro z Hull City. Prawy napastnik w koszulce drużyny The Hammers rozegrał łącznie 231 meczów, zdobył 69 bramek i zaliczył 48 asyst. Fachowa strona “Transfermarkt” wycenia reprezentanta Anglii na około 45 milionów euro. Kontrakt atakującego z londyńczykami obowiązuje do 2030 roku.