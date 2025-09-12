Kiedyś MLS, teraz Betclic 2. Liga. Jan Sobociński zaliczył zjazd

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jan Sobociński

Oficjalnie: Jan Sobociński przeszedł do Rekordu Bielsko-Biała

Rekord Bielsko-Biała poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Jana Sobocińskiego. 26-letni środkowy obrońca trafił do tej drużyny na zasadzie wolnego transferu, ponieważ był wolnym agentem. Stoper po pomyślnym przejściu testów medycznych podpisał z nowym pracodawcą krótkoterminowy kontrakt, który będzie obowiązywać do połowy 2026 roku. Przyjście Sobocińskiego ma wzmocnić defensywę zespołu z Bielska-Białej i pomóc mu w osiągnięciu jak najlepszych wyników.

Warto dodać, że w umowie znalazła się opcja przedłużenia współpracy o kolejną kampanię. Jan Sobociński w ostatnich kilkunastu miesiącach występował na greckich boiskach, reprezentując od stycznia 2024 roku do marca 2025 roku barwy tamtejszego klubu – PAS Giannina. Wcześniej przez kilka sezonów grał w amerykańskiej Major League Soccer, gdzie jako zawodnik Charlotte FC rozegrał łącznie 28 spotkań. Doświadczenie zebrane zarówno w greckiej ekstraklasie, jak i MLS może okazać się niezwykle cenne w realiach Betclic 2. Ligi.

Jan Sobociński jest wychowankiem ŁKS-u Łódź, w którym spędził znaczną część swojej dotychczasowej kariery. To właśnie w koszulce zespołu Rycerzy Wiosny dał się poznać szerszej publiczności oraz zapracował na transfer zagraniczny. Jego kariera nie potoczyła się jednak tak dynamicznie, jak początkowo przewidywano, a kolejne etapy nie przyniosły mu wielkich sukcesów. Teraz, w wieku 26 lat, piłkarz postanowił wrócić do Polski i związać się z drugoligowym Rekordem Bielsko-Biała, który aktualnie plasuje się na 12. miejscu w tabeli.