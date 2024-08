Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jamie Vardy

Charlotte FC zabiegało o Vardy’ego. Anglik nie rusza się z Leicester

Jamie Vardy jest absolutną legendą Leicester City i wszystko wskazuje na to, że 37-latek chce zakończyć swoją karierę właśnie w barwach zespołu Lisów. Anglik w trakcie obecnego letniego okienka transferowego mógł bowiem przeprowadzić się do występującego na co dzień w Major League Soccer Charlotte FC.

Trener amerykańskiego klubu ujawnił, że nawiązał kontakt z doświadczonym napastnikiem, jednak odpowiedź weterana była jednoznaczna. – Wysłałem do niego SMS-a, aby sprawdzić, czy chce przenieść się do Stanów Zjednoczonych. Wiedziałem, że będzie to trudne, ponieważ Leicester City wróciło do Premier League – powiedział Dean Smith w rozmowie z serwisem “GiveMeSport”.

– Uwielbiam jego entuzjazm i wielką pasję do piłki nożnej. Nie trenuje już tak dużo, jak kiedyś i nie dostanie tylu minut, co niegdyś. Będzie jednak ważnym zawodnikiem Lisów, jeśli zostanie dobrze wykorzystany. Widziałem gole, które strzelił w Championship w ostatnim sezonie. On dalej posiada jakość – dodał były szkoleniowiec Leicester City.

Jamie Vardy przywdziewa koszulkę drużyny The Foxes od lipca 2012 roku, kiedy trafił na King Power Stadium za nieco ponad milion euro z Fleetwood Town. 26-krotny reprezentant Anglii dla Lisów rozegrał łącznie 464 mecze, zdobył 190 bramek i zaliczył 66 asyst.

Co ciekawe, słynny Anglik w Charlotte FC mógłby stworzyć parę atakujących z naszym kadrowiczem – Karolem Świderskim – który wrócił z wypożyczenia spędzonego w Serie A.