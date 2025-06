Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Wilfred Ndidi łączony z Manchesterem United

Manchester United w najbliższym sezonie Premier League planuje wrócić do grona najlepszych drużyn. Dlatego angielski klub jest aktywny na rynku transferowym, dotychczas ściągając na Old Trafford dwóch nowych zawodników – Matheusa Cunhę oraz Diego Leona. Ponadto w przyszłym tygodniu testy medyczne przed przenosinami do zespołu Czerwonych Diabłów ma przejść Bryan Mbeumo. Wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec zakupów w wykonaniu potentata z Wysp Brytyjskich.

Z przeprowadzką do Manchesteru United codziennie jest bowiem łączonych minimum kilku piłkarzy. Jak dowiedział się brytyjski dziennik „Daily Mirror”, uwagę działaczy z Old Trafford przykuł między innymi Wilfred Ndidi. Defensywny pomocnik spadł razem z Leicester City do Championship, a w jego kontrakcie znajduje się kusząca klauzula odstępnego w wysokości około 7 milionów funtów. Tak więc sprowadzenie nigeryjskiego zawodnika w tak niskiej cenie jest nie lada okazją rynkową.

Wilfred Ndidi z powodzeniem występuje w barwach zespołu The Foxes od stycznia 2017 roku, kiedy trafił na King Power Stadium za niespełna 20 milionów euro z belgijskiego Genku, gdzie pokazał się piłkarskiemu światu. 28-letni pomocnik w koszulce ekipy Lisów rozegrał łącznie 303 spotkania, strzelił 18 goli i zaliczył 22 asysty. Reprezentant Nigerii jest zdecydowany na zmianę otoczenia, ponieważ nie chce grać na drugim poziomie rozgrywkowym. Oferta od Manchesteru United na pewno byłaby dla niego kusząca.