Jamie Vardy zagra w lidze hiszpańskiej?

Jamie Vardy nie przedłużył wygasającej umowy z Leicester City, co oznacza, że jest dostępny na rynku na podstawie wolnego transferu. 38-letniego napastnika można więc pozyskać bez kwoty odstępnego. W związku z tym 26-krotny reprezentant Anglii wzbudza spore zainteresowanie. Doświadczony piłkarz opuścił drużynę Lisów, ponieważ chce kontynuować swoją karierę na najwyższym poziomie rozgrywkowym, a ekipa The Foxes ostatecznie spadła do Championship.

Wiele wskazuje na to, iż Jamie Vardy dopnie swego i dołączy do klubu z elity, choć niekoniecznie angielskiej. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, chrapkę na zakontraktowanie środkowego napastnika mają cztery zespoły z hiszpańskiej La Ligi – mowa o Sevilli, Realu Betis, Villarrealu oraz Valencii. Ponadto weteran może również liczyć na propozycje od innych drużyn – takich jak San Diego FC, DC United, Everton, Leeds United i Wolverhampton Wanderers.

Mierzący 179 centymetrów snajper przywdziewał koszulkę Leicester City od lipca 2012 roku, kiedy trafił na King Power Stadium za nieco ponad milion euro z Fleetwood Town. Ceniony atakujący w barwach ekipy Lisów rozegrał łącznie 500 meczów, zdobył 200 bramek oraz zaliczył 71 asyst. Przypomnijmy, że w sezonie 2015/2016 zespół The Foxes sensacyjnie wygrał mistrzostwo Premier League, a Jamie Vardy był wówczas w swojej życiowej dyspozycji.