Newcastle United zarzuciło sieć na zawodnika Manchesteru City

James Trafford na radarze Newcastle United

James Trafford nie tak wyobrażał sobie pobyt w Manchesterze City. 23-letni bramkarz liczył na ważniejszą funkcję w zespole prowadzonym przez Pepa Guardiolę, jednak rzeczywistość okazała się inna. Niekwestionowanym numerem jeden między słupkami drużyny Obywateli jest bowiem Gianluigi Donnarumma, dlatego Anglik musi pogodzić się z rolą rezerwowego. Taka sytuacja nie satysfakcjonuje ambitnego golkipera, który chce regularnie występować.

Coraz więcej wskazuje na to, że Trafford zmieni otoczenie już podczas najbliższego letniego okienka transferowego. W ostatnim czasie był łączony z Leeds United, a wcześniej przymierzano go do Tottenhamu Hotspur oraz West Hamu United.

Teraz, według informacji przekazanych przez Ekrema Konura, do walki o jego podpis dołączyło również Newcastle United. Sroki poszukują wzmocnienia bramki i postrzegają 23-letniego golkipera jako zawodnika z bardzo dużym potencjałem.

Trafford jest wychowankiem Manchesteru City, z którym był związany już w latach 2015-2023. Przed obecnym sezonem wrócił do macierzystego klubu, przenosząc się na Etihad Stadium z Burnley za ponad 26 milionów funtów. W aktualnej kampanii rozegrał tylko 11 spotkań, wpuścił 11 goli i zachował 5 czystych kont. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, a władze z niebieskiej części Manchesteru wyceniają go na 30 milionów funtów.