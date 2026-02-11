Reprezentant Anglii może odejść z Manchesteru City. Na stole 30 milionów funtów

James Trafford pełni niezadowalającą funkcję rezerwowego w Manchesterze City. Ważniejszą rolę może zapewnić mu Leeds United, które przygotowuje ofertę w wysokości 30 milionów funtów - donosi w środowy poranek brytyjski serwis TEAMtalk.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: James Trafford

Leeds United zainteresowane Jamesem Traffordem

James Trafford nie ma obecnie większych szans na regularną grę w podstawowym składzie Manchesteru City. Niekwestionowanym numerem jeden między słupkami ekipy Obywateli jest bowiem Gianluigi Donnarumma. 23-letni golkiper musi więc pogodzić się z rolą rezerwowego, a wygryzienie doświadczonego Włocha wydaje się niezwykle trudne. Z tego powodu Anglik coraz poważniej zastanawia się nad swoją przyszłością i nie wyklucza zmiany otoczenia, by móc częściej pojawiać się na boisku oraz rozwijać swoją karierę.

Gdyby Trafford zdecydował się na odejście, z pewnością nie narzekałby na brak ofert. Jak poinformował brytyjski serwis „TEAMtalk”, poważne zainteresowanie bramkarzem w kontekście nadchodzącego letniego okienka transferowego wykazuje Leeds United.

Pawie poszukują nowego numeru jeden i widzą w Angliku idealnego kandydata do tej roli. Co więcej, klub z Elland Road ma już przygotowywać ofertę opiewającą na około 30 milionów funtów, która mogłaby przekonać włodarzy z Etihad Stadium do negocjacji.

Reprezentant Anglii jest wychowankiem Manchesteru City, z którym był związany już w latach 2015-2023. Przed obecnym sezonem zdecydował się na powrót do macierzystego klubu, przechodząc do zespołu Obywateli z Burnley FC za ponad 26 milionów funtów. W aktualnej kampanii rozegrał 10 spotkań, wpuścił dziewięć goli i zachował cztery czyste konta. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.