Reprezentant Anglii może odejść z Manchesteru City. Na stole 30 milionów funtów

10:08, 11. lutego 2026 10:36, 11. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  TEAMtalk

James Trafford pełni niezadowalającą funkcję rezerwowego w Manchesterze City. Ważniejszą rolę może zapewnić mu Leeds United, które przygotowuje ofertę w wysokości 30 milionów funtów - donosi w środowy poranek brytyjski serwis TEAMtalk.

James Trafford
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: James Trafford

Leeds United zainteresowane Jamesem Traffordem

James Trafford nie ma obecnie większych szans na regularną grę w podstawowym składzie Manchesteru City. Niekwestionowanym numerem jeden między słupkami ekipy Obywateli jest bowiem Gianluigi Donnarumma. 23-letni golkiper musi więc pogodzić się z rolą rezerwowego, a wygryzienie doświadczonego Włocha wydaje się niezwykle trudne. Z tego powodu Anglik coraz poważniej zastanawia się nad swoją przyszłością i nie wyklucza zmiany otoczenia, by móc częściej pojawiać się na boisku oraz rozwijać swoją karierę.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Gdyby Trafford zdecydował się na odejście, z pewnością nie narzekałby na brak ofert. Jak poinformował brytyjski serwis „TEAMtalk”, poważne zainteresowanie bramkarzem w kontekście nadchodzącego letniego okienka transferowego wykazuje Leeds United.

Pawie poszukują nowego numeru jeden i widzą w Angliku idealnego kandydata do tej roli. Co więcej, klub z Elland Road ma już przygotowywać ofertę opiewającą na około 30 milionów funtów, która mogłaby przekonać włodarzy z Etihad Stadium do negocjacji.

Reprezentant Anglii jest wychowankiem Manchesteru City, z którym był związany już w latach 2015-2023. Przed obecnym sezonem zdecydował się na powrót do macierzystego klubu, przechodząc do zespołu Obywateli z Burnley FC za ponad 26 milionów funtów. W aktualnej kampanii rozegrał 10 spotkań, wpuścił dziewięć goli i zachował cztery czyste konta. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.