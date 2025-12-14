James Rodriguez podjął decyzję. Tam planuje kontynuować karierę

James Rodriguez rozstanie się z Clubem Leon na początku nowego roku, kiedy wygaśnie jego kontrakt. Według Ekrema Konura 34-letni pomocnik chce zostać w Meksyku i może trafić do Pumas UNAM.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: James Rodriguez

Pumas UNAM może sprowadzić Jamesa Rodrigueza

James Rodriguez ma ważny kontrakt z Clubem Leon jedynie do 31 grudnia 2025 roku. Doświadczony, 34-letni pomocnik potwierdził już, że nie zamierza przedłużać wygasającej umowy z obecnym pracodawcą. Oznacza to, iż po wypełnieniu kontraktu Kolumbijczyk będzie dostępny na rynku na zasadzie wolnego transferu. Taka sytuacja sprawia, że jego nazwisko ponownie pojawia się w medialnych spekulacjach, a wiele klubów uważnie śledzi dalsze kroki byłego gwiazdora Realu Madryt.

Jakie plany ma kapitan reprezentacji Kolumbii na kolejny etap kariery? Jak przekazał w mediach społecznościowych Ekrem Konur, James Rodriguez chce pozostać w Meksyku i przenieść się do innego zespołu z tamtejszej ligi.

Zainteresowanie ofensywnym pomocnikiem wykazuje między innymi Pumas UNAM, choć oficjalne rozmowy pomiędzy stronami jeszcze się nie rozpoczęły. Wcześniej łączono go również z takimi ekipami jak Tigres UANL oraz Club America, co pokazuje, że jego pozycja na północnoamerykańskim rynku jest bardzo solidna.

James Rodriguez może pochwalić się niezwykle bogatą karierą, w trakcie której przywdziewał koszulki FC Porto, AS Monaco, Realu Madryt, Bayernu Monachium czy Evertonu. W barwach Clubu Leon rozegrał dotąd 34 spotkania, zdobywając 5 bramek i notując 9 asyst. Choć 122-krotny reprezentant Kolumbii najlepsze lata ma już za sobą, jego nazwisko nadal budzi duże emocje. Nadchodzący transfer do nowego klubu otworzy przed nim następne interesujące wyzwanie sportowe.