James Rodriguez podjął decyzję. Tam planuje kontynuować karierę

20:02, 14. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

James Rodriguez rozstanie się z Clubem Leon na początku nowego roku, kiedy wygaśnie jego kontrakt. Według Ekrema Konura 34-letni pomocnik chce zostać w Meksyku i może trafić do Pumas UNAM.

James Rodriguez
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: James Rodriguez

Pumas UNAM może sprowadzić Jamesa Rodrigueza

James Rodriguez ma ważny kontrakt z Clubem Leon jedynie do 31 grudnia 2025 roku. Doświadczony, 34-letni pomocnik potwierdził już, że nie zamierza przedłużać wygasającej umowy z obecnym pracodawcą. Oznacza to, iż po wypełnieniu kontraktu Kolumbijczyk będzie dostępny na rynku na zasadzie wolnego transferu. Taka sytuacja sprawia, że jego nazwisko ponownie pojawia się w medialnych spekulacjach, a wiele klubów uważnie śledzi dalsze kroki byłego gwiazdora Realu Madryt.

Jakie plany ma kapitan reprezentacji Kolumbii na kolejny etap kariery? Jak przekazał w mediach społecznościowych Ekrem Konur, James Rodriguez chce pozostać w Meksyku i przenieść się do innego zespołu z tamtejszej ligi.

Zainteresowanie ofensywnym pomocnikiem wykazuje między innymi Pumas UNAM, choć oficjalne rozmowy pomiędzy stronami jeszcze się nie rozpoczęły. Wcześniej łączono go również z takimi ekipami jak Tigres UANL oraz Club America, co pokazuje, że jego pozycja na północnoamerykańskim rynku jest bardzo solidna.

POLECAMY TAKŻE

James Rodriguez
James Rodriguez nie przedłuży umowy. Gdzie trafi była gwiazda Realu?
Trofeum za zwycięstwo w Klubowych Mistrzostwach Świata
FIFA wyrzuciła uczestnika Klubowych Mistrzostw Świata! To klub znanego piłkarza
James Rodriguez
James Rodriguez ma nowy zespół. Wyjechał z Europy

James Rodriguez może pochwalić się niezwykle bogatą karierą, w trakcie której przywdziewał koszulki FC Porto, AS Monaco, Realu Madryt, Bayernu Monachium czy Evertonu. W barwach Clubu Leon rozegrał dotąd 34 spotkania, zdobywając 5 bramek i notując 9 asyst. Choć 122-krotny reprezentant Kolumbii najlepsze lata ma już za sobą, jego nazwisko nadal budzi duże emocje. Nadchodzący transfer do nowego klubu otworzy przed nim następne interesujące wyzwanie sportowe.