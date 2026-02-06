James Rodriguez złożył podpis. W tej lidze jeszcze nie występował

James Rodriguez będzie kontynuował swoją karierę w MLS. 34-letni kolumbijski pomocnik związał się krótkoterminowym kontraktem z Minnesotą United.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: James Rodriguez

Oficjalnie: Minnesota United zaprezentowała Jamesa Rodrigueza

Minnesota United poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie wolnego transferu Jamesa Rodrigueza z Clubu Leon. 34-letni pomocnik po pomyślnym przejściu niezbędnych testów medycznych został oficjalnie zaprezentowany kibicom na Allianz Field. Kolumbijczyk związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2026 roku, z opcją przedłużenia współpracy do końca grudnia, jeśli obie strony transakcji będą zadowolone z dotychczasowej kooperacji.

Él está aquí.



The club has signed Colombian international attacking midfielder James Rodríguez to a guaranteed contract through June 2026, with a club option through December 2026. pic.twitter.com/SLUjgLmDUh — Minnesota United FC (@MNUFC) February 6, 2026

Kolumbijski gwiazdor był zdeterminowany, by jak najszybciej znaleźć nową drużynę, ponieważ chce jak najlepiej przygotować się do nadchodzących mistrzostw świata w USA, Meksyku oraz Kanadzie, które są obecnie jego głównym celem sportowym.

Stąd stosunkowo krótka umowa zawarta z klubem rywalizującym w Major League Soccer, pozwalająca zachować elastyczność na dalszym etapie kariery. Jeśli jednak James dobrze odnajdzie się w Stanach Zjednoczonych, niewykluczone, że pozostanie w Minnesocie na dłużej. Strony planują porozmawiać na ten temat po zakończeniu turnieju.

James Rodriguez może pochwalić się niezwykle bogatą karierą, podczas której miał okazję przywdziewać koszulki m.in. FC Porto, AS Monaco, Realu Madryt, Bayernu Monachium czy Evertonu. W barwach poprzedniej ekipy – Clubu Leon – rozegrał 34 spotkania, zdobył pięć bramek i zanotował dziewięć asyst. Choć 122-krotny reprezentant Kolumbii najlepsze lata ma już za sobą, jego przyjście do MLS nadal wzbudza ogromne emocje.