James Rodriguez nie przedłuży umowy. Gdzie trafi była gwiazda Realu?

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: James Rodriguez

Club Leon straci Jamesa Rodrigueza. Gwiazdor może zostać w Meksyku

Kontrakt Jamesa Rodrigueza z meksykańskim Club Leon obowiązuje tylko do 31 grudnia 2025 roku. Według informacji przekazanych przez portal Medio Tiempo, ofensywny pomocnik nie przedłuży swojej umowy z obecnym pracodawcą. To oznacza, że 34-letni Kolumbijczyk już najbliższej zimy zmieni klub i dołączy do nowego zespołu na zasadzie wolnego transferu. Dla byłego piłkarza Realu Madryt czy Bayernu Monachium będzie to jedna z ostatnich okazji na podpisanie kontraktu w karierze na wysokim poziomie.

Wiele wskazuje na to, iż James Rodriguez pozostanie w lidze meksykańskiej, ponieważ jego sytuację uważnie obserwują dwa tamtejsze kluby – Tigres UANL oraz Club America. Oba zespoły poszukują doświadczonego zawodnika, który wniesie do drużyny kreatywność i doświadczenie. Kilka miesięcy temu Kolumbijczyk był łączony z powrotem do Europy – zainteresowanie usługami gwiazdora miał wykazywać występujący w La Lidze Real Oviedo. Na razie nie wiadomo jednak, czy ten temat powróci w nadchodzących miesiącach.

James Rodriguez może pochwalić się bogatą karierę, w której przywdziewał koszulki takich ekip jak FC Porto, AS Monaco, Real Madryt, Bayern Monachium czy Everton. W koszulce Club Leon rozegrał dotychczas 32 mecze, w których zdobył 5 bramek i zaliczył 8 asyst. Choć 120-krotny reprezentant Kolumbii najlepsze lata ma już za sobą, jego nazwisko wciąż budzi emocje, a transfer do nowego klubu może dać mu szansę na kolejne piłkarskie wyzwanie. Czas pokaże, czy 34-latek rzeczywiście będzie kontynuował występy w Ameryce Północnej.