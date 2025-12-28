Chelsea wzmocni linię pomocy? Zaskakujący cel transferowy

Chelsea może wzmocnić swoją linię środkową w jednym z najbliższych okienek transferowych. Jak donosi w niedzielny wieczór brytyjski dziennik Daily Mail, na radar londyńskiego klubu trafił właśnie pomocnik Nottingham Forest - James McAtee.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

James McAtee przykuł uwagę Chelsea

Chelsea w ostatnich miesiącach przeszła gruntowną przebudowę składu, jednak trener zespołu The Blues – Enzo Maresca – wciąż dostrzega elementy wymagające poprawy. Włoski szkoleniowiec nie jest bowiem w pełni zadowolony z funkcjonowania linii pomocy, która jego zdaniem potrzebuje jeszcze większej kreatywności oraz konkurencyjności.

Władze londyńskiego klubu wysłuchały sugestii 45-letniego trenera i rozpoczęły intensywne monitorowanie rynku transferowego. Celem jest znalezienie zawodnika pasującego do filozofii gry preferowanej przez Mareskę. Jak informuje brytyjski dziennik „Daily Mail”, jednym z piłkarzy znajdujących się na radarze Chelsea jest James McAtee.

Informacja ta może zaskakiwać, ponieważ 23-letni pomocnik nie pełni obecnie kluczowej roli w Nottingham Forest. Maresca dostrzega jednak w nim spory potencjał rozwojowy i uważa, że mógłby on odnaleźć się w systemie gry ekipy Niebieskich. Oprócz Chelsea sytuację młodzieżowego reprezentanta Anglii obserwuje również Leeds United, co może zwiastować rywalizację o jego podpis w jednym z najbliższych okienek transferowych.

James McAtee reprezentuje barwy Nottingham Forest od sierpnia 2025 roku, gdy przeniósł się na City Ground z Manchesteru City za ponad 25 milionów euro. Jest wychowankiem akademii Obywateli, a w swoim CV ma również Sheffield United, gdzie występował na zasadzie wypożyczenia. W aktualnym sezonie rozegrał tylko 10 spotkań, spędzając na boisku zaledwie 428 minut. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 23 miliony euro.