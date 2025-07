Polonia kontynuuje zbrojenia. Były ekstraklasowicz zagra w Bytomiu

Polonia Bytom chce pokazać się z jak najlepszej strony po awansie do Betclic 1. Ligi. Dlatego beniaminek kontynuuje zakupy i właśnie pozyskał Jakuba Szymańskiego.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jakub Szymański

Oficjalnie: Jakub Szymański przeszedł do Polonii Bytom

Polonia Bytom poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Jakuba Szymańskiego, który przeszedł do pierwszoligowego klubu na podstawie wolnego transferu. Środkowy obrońca mógł przeprowadzić się do beniaminka Betclic 1. Ligi bez kwoty odstępnego, ponieważ wraz z początkiem lipca opuścił Wisłę Płock. 23-letni stoper po przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą dwuletnim kontraktem, ważnym do 30 czerwca 2027 roku.

Były młodzieżowy reprezentant Polski pozostanie więc na drugim poziomie rozgrywkowym, choć w przeszłości miał okazję grać także w PKO BP Ekstraklasie. Mierzący 189 centymetrów defensor rozegrał łącznie 20 meczów na boiskach piłkarskiej elity. Jakub Szymański swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Ceramice Opoczno, a następnym przystankiem w jego karierze była Polonia Warszawa. W kolejnych latach przywdziewał koszulki Górnika Zabrze i wspomnianej wyżej Wisły Płock.

Płock ▶️ Bytom



Nowym zawodnikiem Polonii Bytom został 23-letni obrońca, Jakub Szymański. Jego poprzednim klubem była @WislaPlockSA



Witaj w Królowej Śląska, Jakub. 🔵🔴



🔗https://t.co/uPBpXigiCA pic.twitter.com/x1QXhApPYr — BS Polonia Bytom (@PoloniaBytom) July 17, 2025

– Podoba mi się perspektywa gry w Polonii Bytom, która bez wątpienia rozwija się pod wodzą trenera Łukasza Tomczyka. Chcę jak najszybciej zaaklimatyzować się w nowym klubie oraz wywalczyć miejsce w wyjściowej jedenastce naszej drużyny – powiedział Jakub Szymański, cytowany przez klubowe media.

Polonia Bytom jest aktywna na rynku transferowym i podczas trwającego okienka dokonała już dziewięciu wzmocnień składu. Wcześniej do zespołu Niebiesko-Czerwonych przenieśli się między innymi Krzysztof Wołkowicz, Jordi Calavera, Kacper Michalski, Oleksandr Azatskyi czy Jakub Apolinarski.