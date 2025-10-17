Jakub Kamiński zanotuje szybki transfer za kilka milionów euro?!

Jakub Kamiński w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze na wypożyczeniu w FC Koeln. Z tego powodu beniaminek może go wykupić nawet za 7 milionów euro, o czym donosi "Wolfsburger Allgemeine Zeitung".

Juergen Schwarz/Alamy Live Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Jakub Kamiński może zostać wykupiony przez FC Koeln

Jakub Kamiński w tym sezonie znakomicie sobie do tej pory radzi. Reprezentant Polski przed startem nowej kampanii zamienił w ramach wypożyczenia zespół VfL Wolfsburg na FC Koeln. To okazało się znakomitym ruchem, który pozwolił skrzydłowemu odbudować swoją formę na boiskach Bundesligi i z pewnością obecnie jest jednym z najlepszych graczy beniaminka tej ligi oraz ulubieńcem kibiców.

Nic więc dziwnego, że władze klubu z Kolonii myślą o wykupie Polaka. Według informacji przekazanych przez serwis „Wolfsburger Allgemeine Zeitung” żeby do tego doszło, trzeba zapłacić około 7 milionów euro. Trochę mniej, bowiem o trzech milionach euro donosi z kolei serwis „geissblog.koeln”. Niemniej niezależnie od dokładnej kwoty, FC Koeln z pewnością będzie chciało zawalczyć o Kamińskiego.

Jakub Kamiński w tym sezonie rozegrał do tej pory siedem spotkań i zdobył w nich trzy gole. W sumie na boiskach niemieckiej Bundesligi 23-latek ma już 76 rozegranych spotkań i siedem goli oraz osiem asyst. Dobra forma z klubu przekłada się także na reprezentację Polski. Obecnie wychowanek Lecha Poznań wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na siedem milionów euro.

