Kałuziński dołączył do stambulskiego giganta. Oficjalny komunikat

Basaksehir Stambuł zaprezentował Jakuba Kałuzińskiego

Basaksehir Stambuł poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Jakuba Kałuzińskiego. Transfer został sfinalizowany na zasadzie definitywnego przejścia z innego tureckiego klubu – Antalyasporu. 22-letni pomocnik po pomyślnym zaliczeniu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą czteroletnim kontraktem, który obowiązuje do połowy 2029 roku. Dla młodego Polaka to kolejny krok naprzód w karierze, a dla Basaksehiru wzmocnienie środka pola zawodnikiem z dużym potencjałem.

Kwota tej transakcji wyniosła 2 miliony euro. Warto przypomnieć, że Jakub Kałuziński już wcześniej znajdował się na radarze wielu zagranicznych drużyn. W mediach łączono go m.in. z Borussią Dortmund, Lazio Rzym, Celtą Vigo, Realem Valladolid czy Trabzonsporem. Ostatecznie jednak jednokrotny reprezentant Polski zdecydował się kontynuować swoją przygodę w tureckiej Super Lig, przenosząc się właśnie do Basaksehiru. To dowód na to, że jego rozwój oraz gra w Antalyasporze zostały dostrzeżone przez inne czołowe zespoły ligi.

Kałuziński reprezentował barwy dotychczasowej drużyny od lipca 2023 roku, kiedy to trafił na Antalya Stadyumu na zasadzie wolnego transferu z Lechii Gdańsk. To właśnie w gdańskim klubie rozpoczął on swoją seniorską karierę, a przeprowadzka do Turcji okazała się dla niego przepustką na szersze piłkarskie wody. Nad Bosforem rozegrał w sumie 79 meczów, w których zanotował 10 asyst. Choć nie zdobył bramki, to swoją solidną grą w destrukcji i dobrym rozprowadzaniem piłki zaskarbił sobie uznanie kibiców oraz ekspertów. Obecnie serwis „Transfermarkt” wycenia defensywnego pomocnika na 3,5 miliona euro.