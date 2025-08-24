Jagiellonia Białystok miała złożyć ofertę za Filipa Szymczaka z Lecha Poznań - ujawnił Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl. Z kolei do mistrzów Polski może trafić Afimico Pululu.

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Filip Szymczak na celowniku Jagiellonii

Jagiellonia Białystok może wkrótce pożegnać się z Afimico Pululu. Wiele wskazuje na to, że Duma Podlasia zaakceptuje jedną z dwóch ofert, które wpłynęły za napastnika. Chodzi o propozycje Lecha Poznań oraz węgierskiego Ferencvarosu, który oferuje Angolczykowi znacznie lepsze warunki finansowe.

Obecnie mało prawdopodobne wydaje się pozostanie napastnika w Białymstoku. Jego kontrakt wygasa z końcem sezonu, a Jagiellonia nie chce ryzykować straty zawodnika za darmo w przyszłym roku. Piotr Koźmiński informował na Goal.pl, że Lech złożył ofertę za Pululu, a w rozliczeniu na Podlasie trafiłby Filip Szymczak.

Według Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl, Jagiellonia złożyła odrębną propozycję za Szymczaka, opiewającą na kwotę około miliona euro. Decyzje w tej sprawie powinny zapaść najwcześniej po czwartkowych meczach obu klubów. Kluczowe będą nie tylko kwestie finansowe, ale także wola samych zawodników – zarówno Pululu, jak i Szymczaka.

Szymczak przed obecnym seoznem wrócił do Poznaia po półrocznym wypożyczeniuw do GKS-u Katowice. W bieżacym seoznie 23-laenit napastynik zdobył jedną brmakę, zanotował dwie asysty w dziewiczu spotkaniach. Łącznie na pozimie Ekstrkalasy zdobył 10 bramek w 100 spotkaniach.