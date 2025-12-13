Jagiellonia tym razem przesadziła. Wiele nowych twarzy i mało jakości

Jagiellonia Białystok latem dokonała kolejnej kadrowej rewolucji. Tym razem nie powiodła się ona po myśli, a co najmniej kilku nowych zawodników zwyczajnie się nie broni. Białostoczanie wciąż mają w swojej drużynie wiele jakości, ale nie mieli szczęścia do transferów.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Bernardo Vital i Dawid Drachal

Jagiellonia Białystok – transfery w trakcie letniego okna 2025

Jagiellonia Białystok kolejny raz musiała podjąć się bardzo trudnego wyzwania, jakim była przebudowa kadry podczas letniego okienka. Odeszło wielu jakościowych zawodników, którzy należeli do wyjściowej jedenastki – Mateusz Skrzypczak, Enzo Ebosse, Joao Moutinho, Darko Czurlinow czy Jarosław Kubicki. Kilku z nie zostało wykupionych po zakończonych wypożyczeniach, a Kubicki oraz Michal Sacek postanowili dołączyć do Górnika Zabrze. Defensywę Jagiellonii osłabił też Skrzypczak, który w ramach transferu definitywnego wrócił do Lecha Poznań.

Działacze Jagiellonii intensywnie pracowali nad wzmocnieniami. Kibice obawiali się, że zespół nie będzie już w stanie walczyć o najwyższe cele, a także zaliczy nieudany epizod w Europie. Dyrektor sportowy Łukasz Masłowski trzymał się swojego planu i nie przesadzał z wydatkami, szukając okazji i transferów z nieoczywistych kierunków. Ostatecznie każdy zawodnik, który opuścił Jagiellonię, został zastąpiony jeszcze przed startem sezonu. Do Białegostoku trafił wagon nowych piłkarzy i jasne było, że nie wszyscy się sprawdzą. Po rundzie jesiennej można natomiast dość nisko ocenić skuteczność letnich transferów Jagiellonii.

Jagiellonia Białystok – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Poprzedni klub Rodzaj transferu Bernardo Vital Real Saragossa transfer definitywny Dimitris Rallis Heerenveen transfer definitywny Sergio Lozano Levante UD transfer definitywny Louka Prip Konyaspor transfer definitywny Alex Cantero CD Tenerife transfer definitywny Youssuf Sylla Charleroi SC transfer definitywny AZ Jackson Columbus Crew transfer definitywny Dawid Drachal Raków Częstochowa transfer definitywny Yuki Kobayashi Portimonense transfer definitywny Andy Pelmard Clermont Foot wypożyczenie Alex Pozo UD Almeria wypożyczenie Bartłomiej Wdowik SC Braga wypożyczenie Kamil Jóźwiak Granada CF transfer definitywny

Jagiellonia Białystok – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Nowy klub Rodzaj transferu Mateusz Skrzypczak Lech Poznań transfer definitywny Lamine Diaby-Fadiga Raków Częstochowa transfer definitywny Michal Sacek Górnik Zabrze transfer definitywny Adrian Dieguez Radomiak Radom transfer definitywny Jarosław Kubicki Górnik Zabrze transfer definitywny Maksymilian Stryjek Kilmarnock FC transfer definitywny Paweł Olszewski Polonia Warszawa transfer definitywny Miki Villar Wieczysta Kraków transfer definitywny Wojciech Łaski Rekord Bielsko-Biała wypożyczenie Szymon Stypołkowski Pogoń Siedlce wypożyczenie Kristoffer Hansen Nam Dinh FC transfer definitywny Tomas Silva Dobrudzha Dobrich transfer definitywny Enzo Ebosse Udinese/Hellas Verona koniec wypożyczenia Joao Moutinho Spezia Calcio/Lech Poznań koniec wypożyczenia Darko Czurlinow Burnley/Kocaelispor koniec wypożyczenia Edi Semedo Aris Limassol koniec wypożyczenia

Siemieniec kilku graczy już odstawił. Jagiellonia nie była bezbłędna

Jagiellonia przyzwyczaiła do tego, że za niewielkie pieniądze może wyciągać prawdziwe perełki, które błyszczą w jej szeregach. Z tego zasłynął też sam Masłowski, który wcześniej sprowadzał do Białegostoku Afimico Pululu, Norberta Wojtuszka czy Dominika Marczuka. Po kilku miesiącach za najlepszy letni transfer uznawany może być Bernardo Vital, który zastąpił Skrzypczaka i stał się liderem formacji obronnej. Z każdym tygodniem rośnie też Andy Pelmard, który zasilił Jagiellonię dopiero na sam koniec okienka. Na pewno radzi sobie lepiej od Yukiego Kobayashiego, który na starcie sezonu popełnił kilka błędów i przegrał rywalizację o miejsce w składzie.

Udany powrót zalicza Bartłomiej Wdowik, wobec którego kibice mieli mnóstwo obaw. Po niemrawym początku wreszcie nawiązuje do formy sprzed zagranicznego transferu i jest niekwestionowanym numerem jeden na lewej defensywie. Do udanych ruchów Jagiellonii należy dopisać także Dawida Drachala, który opuścił Raków Częstochowa w ramach wymiany za Lamine’a Diaby-Fadigę. Młodzieżowy reprezentant Polski zaczął z przytupem, później przygasł, ale na pewno jest ceniony przez kibiców i sztab szkoleniowy.

Najwięcej pretensji do Masłowskiego i pionu sportowego można mieć o obsadę skrzydeł. Nowych zawodników przyćmiewa 17-letni Oskar Pietuszewski, a w ostatnim czasie Adrian Siemieniec coraz częściej stawia tam też na 18-letniego Bartosza Mazurka, choć ten lepiej sobie radzi w środku pola. Alex Cantero i Louka Prip zostali negatywnie zweryfikowani i odstawieni, a Kamil Jóźwiak nie daje żadnych konkretów. Póki co broni się jedynie Alex Pozo, choć i w jego kierunku kibice formułują zarzuty o jednowymiarowy styl gry.

Na przełomie września i października kapitalny moment miał Sergio Lozano, zdobywając sześć bramek. W jego przypadku statystyki nie oddają jednak tego, co prezentuje na murawie. Ma świetne liczby i dryg do zdobywania goli, ale z nim w składzie środek pola Jagiellonii wygląda słabiej. AZ Jackson to kolejny zawodnik negatywnie zweryfikowany przez Siemieńca.

Jagiellonia wzmocniła też ofensywę, sprowadzając dwóch napastników – Dimitrisa Rallisa oraz Yousuffa Syllę. O tym drugim niewiele można na ten moment powiedzieć – zdobył jednego gola, a na boisku spędził łącznie nieco ponad 100 minut. Bardzo ciekawie zapowiada się natomiast młodzieżowy reprezentant Grecji, który już teraz uchodzi za bardzo dobrą inwestycję i potencjalnego następcę Pululu. Choć w tym sezonie jest jego rezerwowym, we wszystkich rozgrywkach zdobył pięć bramek.

To podsumowanie potwierdza, że letnie ruchy Jagiellonii nie są oczywiste, a wiele z nich można ocenić negatywnie. Choć wyjściowa jedenastka wygląda bardzo dobrze, a ławka rezerwowych jest zapełniona nowymi nazwiskami, brakuje wśród nich potencjalnych gwiazd zespołu. W rankingu najlepszych transferów Jagiellonii w czołówce na pewno trzeba uwzględnić Vitala, Pelmarda, Wdowika, Drachala i Rallisa, a w dłuższej perspektywie mogą do nich dołączyć też Lozano oraz Prip.

Pogłoski transferowe wokół Jagiellonii

W Jagiellonii nie ma się co spodziewać dużego ruchu transferowego zimą. Wiele wskazuje na to, że wszyscy trzej najwyżej wyceniani piłkarze, czyli Oskar Pietuszewski, Sławomir Abramowicz i Afimico Pululu zostaną w klubie (co najmniej) do lata, więc ani nie będzie dużego przypływu gotówki, z której część mogłaby iść na transfery, ani nie będzie też wielkich potrzeb zastąpienia odchodzących piłkarzy. Z naszych informacji wynika, że klub szuka tej zimy piłkarzy na dwie pozycje: lewy obrońca i skrzydłowy. W tym momencie, według naszej wiedzy, właśnie takie sygnały wysyła na rynek białostocki klub.

Więcej znaków zapytania stawia się pod kątem lata. Jagiellonia musi zdecydować o ewentualnym wykupie wypożyczonych zawodników oraz powoli rozglądać się za następcami Tarasa Romanczuka i Jesusa Imaza.

